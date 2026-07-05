Por qué nunca debes poner una coma tras el saludo en un correo

Es uno de los errores más frecuentes al escribir un correo electrónico. Muchas personas utilizan una coma después del saludo inicial, una costumbre heredada del inglés que, según la Real Academia Española (RAE), no es correcta en español. La recomendación es emplear dos puntos tras la fórmula de saludo antes de comenzar el cuerpo del mensaje.

La RAE explica que, tanto en cartas como en correos electrónicos, el saludo debe separarse del texto mediante dos puntos, iniciando el mensaje en la línea siguiente y con mayúscula. Así, son correctas fórmulas como: "Querido Juan: ¿Cómo estás? Hace mucho que no sé nada de ti...". O bien: "Hola, Ana: Te escribo porque necesito tu ayuda". También: "Buenos días: Os escribo para convocaros a una reunión...".

La Academia recuerda que escribir una coma tras el saludo responde a una costumbre propia del inglés que no debe trasladarse al español. Por ello, considera incorrectas fórmulas como: "'Querido Juan,' o 'Hola, Ana,'" seguido del cuerpo del mensaje.

Cómo debe puntuarse la despedida

La puntuación cambia cuando llega el momento de despedirse y depende de la estructura de la fórmula utilizada. Si la despedida constituye un enunciado completo y la firma no forma parte de él, debe cerrarse con punto: "Reciba un cordial saludo. Sonia López".

En cambio, cuando la firma completa la despedida, no debe escribirse ningún signo de puntuación entre ambos elementos: "Sin otro particular, le saluda atentamente Sonia López". Por último, cuando la despedida carece de verbo, la RAE señala que es habitual escribir una coma, aunque también sería válido utilizar un punto: "Atentamente, Sonia López" o "Saludos cordiales, Sonia López".