In Memoriam: el liberalismo complejo de Edgar Morin

Edgar Morin nació en 1921, como Peter Ustinov, Lana Turner, Charles Bronson, Giulietta Masina, Stanislaw Lem, Carmen Laforet, Patricia Highsmith y Sugar Ray Robinson. Una generación que sufrió como pocas en la historia. También como pocas se levantó de sus cenizas y terminó constituyendo una de las más lúcidas y resistentes de la historia. Morin se llamaba realmente Edgar Nahoum, pero su ascendencia judía hizo que se cambiase el apellido cuando los nazis convirtieron la tradición del antisemitismo en una práctica.

En un siglo XX que se obstinó en ofrecer soluciones simples a problemas cada vez más enmarañados, la figura de Morin emergió como uno de los pocos pensadores que se atrevió a complejizar, lo contrario de complicar, las cosas de manera inteligente. Francés de origen sefardí, resistente de los de verdad al nazismo, sociólogo heterodoxo y expulsado del Partido Comunista en su juventud (en aquella época, si no te apuntabas al PC no tenías corazón; si no te expulsaban, no tenías cerebro o eras un sociópata), Morin nunca fue un liberal de manual. Pero precisamente por eso, su pensamiento permite esbozar lo que podríamos llamar un liberalismo complejo en cuanto que una versión adulta, reflexiva y a la altura de los desafíos del siglo XXI que un liberalismo no fosilizado y dogmático debería asumir.

Edgar Morin

Morin no solo no rechazó la herencia liberal, sino que, al contrario, la valoró en su núcleo de defensa de la autonomía individual, los derechos humanos y la democracia como espacio de pluralismo. Sin embargo, contempló con escepticismo y desconfianza la versión sesgada y economicista que ha dominado el liberalismo las últimas décadas. Ese liberalismo que confunde libertad con desregulación absoluta y reduce al ser humano a un calculador racional de utilidades. Un liberalismo que no tiene nada que ver con el humanismo de Adam Smith y que Hayek condenó en Camino de servidumbre, pero que como liberalismo reduccionista y simplificado es usado por plutócratas y aprendices de tecnócratas.

Antropología liberal

El liberalismo clásico y, sobre todo, su mutación neoliberal cometieron el pecado original del pensamiento simplificador que Morin tanto denunció: tratar al individuo como un átomo autosuficiente. Frente a esto, Morin propone una antropología más rica y turbadora, como la que asumieron Tocqueville, Cassirer y Ortega y Gasset. Una antropología liberal para la que el ser humano no es un simplón homo economicus, sino un ser múltiple en su unicidad: individuo, pero también ser social y miembro de una especie amenazada. Libertad y justicia social no son enemigos, sino términos en tensión dialógica permanente.

Aquí reside la principal aportación de Morin al liberalismo, ya que no se trata de elegir entre libertad e igualdad, como si fueran monedas de cambio, sino de aprender a navegar su dialéctica constitutiva. La libertad sin anclajes sociales y ecológicos termina devorándose a sí misma. Este es el diagnóstico moriniano de nuestra era, donde la policrisis de la globalización neoliberal ha generado riqueza inédita pero también desigualdades brutales, degradación ambiental y un vacío de sentido.

¿Cómo se sitúa este liberalismo complejo frente a los grandes nombres del pensamiento liberal contemporáneo? Frente a John Rawls, Morin comparte la ambición de conciliar libertad e igualdad, pero rechaza el constructivismo racionalista del velo de ignorancia. Rawls sigue creyendo que podemos diseñar instituciones justas desde la razón pura. Morin, más humilde y trágico, sabe que operamos siempre en condiciones de incertidumbre radical. La justicia no se decreta desde un punto arquimédico, sino que se construye en medio del barro de las contradicciones reales.

Isaiah Berlin

Con Isaiah Berlin el parentesco es más estrecho, ya que ambos rechazan el monismo y abrazan el pluralismo de valores. Berlin nos advirtió del choque inevitable entre libertades (negativa y positiva), pero Morin da un paso más ya que incorpora el principio dialógico según el cual las tensiones no solo coexisten, sino que pueden generar emergencias creativas si las gestionamos con inteligencia reflexiva. Berlin es más escéptico y liberal-conservador allá donde Morin es más esperanzado en la capacidad humana de autoorganizarse.

Frente a Friedrich Hayek, la discrepancia es menos profunda de lo que pudiera parecer en un primer momento. Morin comparte con el austriaco la conciencia de los límites del conocimiento humano y la crítica al constructivismo ingenuo. Además, Hayek evolucionó desde una concepción del mercado como un orden espontáneo casi milagroso hasta una versión que casi adoptó el punto de vista ordoliberal de Walter Eucken. Morin, al igual que Eucken y otros liberales con conciencia social, planteó que el mercado es una herramienta poderosa pero peligrosa si se la deja sin contrapesos éticos y ecológicos. Hayek temía que la democracia sin un principio liberal llevara al totalitarismo; Morin teme que un mercado sin un principio democrático lleve a la barbarie ecológica y social.

Navegar la complejidad

Morin nos recuerda que la verdadera madurez intelectual consiste en rechazar las falsas dicotomías. No hay que elegir entre Hayek y Rawls, ni entre libertad y fraternidad. Hay que aprender a pensar en bucle, a navegar la complejidad sin angustia pero sin ingenuidad. En definitiva, el liberalismo complejo de Morin no es una ideología más, sino más bien una actitud del espíritu, la voluntad de defender la libertad sin cerrar los ojos a las condiciones de su posibilidad. En un mundo que se desmorona por simplificaciones sucesivas, Morin nos invita a complicar las cosas. Paradójicamente, esa complicación puede ser la única vía hacia una libertad más profunda y sostenible. El desafío del siglo XXI no es ya ser liberal o no serlo, sino serlo con la suficiente complejidad como para que la libertad sobreviva a sus propios éxitos. Esta reforma radical del pensamiento, que Morin desarrolló a lo largo de los seis volúmenes de El Método, encontró su traducción más urgente en la visión de la Tierra-Patria donde defiende que la conciencia de que la humanidad comparte un destino común en un planeta frágil que solo podrá ser habitado si aprendemos a pensarlo y a cuidarlo juntos.

Morin sobrevivió a un siglo XX genocida para advertirnos de que el siglo XXI será liberal o será una vuelta a 1921 y lo que se les vino encima a Nahoum y compañía. Es tarea nuestra no corromper, degradar y simplificar dicho legado.