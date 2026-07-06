¿Se puede decir "me preocupa un tanto"? La RAE resuelve esta duda

La Real Academia Española (RAE) ha aclarado una nueva duda lingüística relacionada con una expresión muy habitual en español. Ante la pregunta de si es correcto decir "Eso me preocupa un tanto", la institución responde de forma clara: sí, este uso es plenamente válido.

Ante la consulta de si la expresión "un tanto" puede utilizarse con el sentido de "algo" o "en cierta medida", como ocurre en frases del tipo "Eso me preocupa un tanto", la respuesta de la Academia es afirmativa. Según explica, este empleo está recogido en la Nueva gramática de la lengua española, donde se considera un cuantificador evaluativo que expresa una cantidad o intensidad moderada.

En este contexto, "un tanto" equivale a expresiones como "algo", "un poco" o "hasta cierto punto", sin que implique una cantidad precisa. Así, construcciones como "Estoy un tanto cansado", "La situación resulta un tanto complicada" o "Eso me preocupa un tanto" son correctas desde el punto de vista gramatical.

Un giro asentado en el español

Aunque en ocasiones pueda percibirse como una fórmula más cuidada o propia del registro escrito, "un tanto" forma parte del español actual y puede emplearse con normalidad para matizar una afirmación sin expresar una intensidad elevada.

Con esta aclaración, la RAE confirma que la expresión es adecuada cuando se utiliza para indicar que algo ocurre en cierta medida, como en el ejemplo que originó la consulta.