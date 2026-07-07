El Capitán América de Brubaker llega a su final en España: el séptimo integral cierra una era

Llega el fin de una maravillosa era dentro del cómic en España. Por fin se ha recopilado de forma completa la era de Ed Brubaker a los guiones del Capitán América. Un total de 115 números más algunas miniseries anexas en siete omnibuses/integrales publicados por Panini. Todo arrancó en 2014 y acaba doce años después en 2026.

Esta es la cronología de publicación. El primer integral se publicó en 2014, el segundo y tercero en 2016, el cuarto en 2021, el quinto en 2024, el sexto en 2025 y este último en 2026. Un total de 115 números que se publicaron primero en grapa desde 2005 a 2012 y que aquí en España se finiquitan con este séptimo tapa dura en formato integral.

Vamos primero con el apartado técnico y luego seguimos analizando de qué va este tomo: guiones de Ed Brubaker, dibujo de Butch Guice, Patrick Zircher, Scot Eaton, Michael Lark, Steve Epting y Mike Deodato Jr. Contiene Captain America 11-19 y Winter Soldier 6-14, cartoné tapa dura, editorial Panini, 400 páginas y un precio de 48 euros.

Un remate solvente para la mejor era del Capi

No esperéis un final apoteósico para esta era de Brubaker, pero sí un final apañado y solvente. Dos arcos más que siguen la estela de lo anterior y poco más. El tema es que "un poco" con Brubaker es un "muchísimo" en líneas generales. Además la realidad es que lo mejor ha sido el camino, no el final.

A nivel argumental, este séptimo tomo bebe mucho del sexto siguiendo la historia de un antiguo aliado del Capi que conspira ahora para acabar con él. Los dos arcos que vemos tienen en esencia lo mismo incluyendo un programa de protección de testigos que, de proteger, protege poco, y luego una conspiración en la sombra que incluye una falsa campaña en los medios contra Steve Rogers. Me quedo más con el dibujo del primer arco que del segundo, todo sea dicho. Os dejo varios ejemplos:

El primero es de Patrick Zircher y el segundo de Scot Eaton. El estilo me parece más adecuado con Zircher. Pero claro, luego entra Michael Lark en el Soldado de Invierno y con Lark nadie puede. Solo hay que ver su Daredevil, también con Brubaker. Y rematan la faena Butch Guice y Steve Epting.

Respecto al tono, lo dicho en todos los tomos anteriores. Es Brubaker, así que tenemos espías, un toque noir y acción repleta de conspiraciones y escenas a lo Soldado de Invierno. Por otro lado, no creo que sea necesario matizar que este tomo no es para aquellos que no hayan leído los anteriores. De hecho, si pillas este integral te encontrarás con la mitad de una miniserie ya que el omnibus se remata con el final de Winter Soldier. Ya contamos que habría un séptimo tomo porque Panini decidió meter también esta miniserie en la era de Brubaker. En el primero tuvimos del 1 al 5 y ahora el final de la misma del 6 al 14.

Para finalizar, ya lo dije en su momento y aquí lo mantengo. Por mi parte no entro en discusiones ni mucho menos en debates de redes sociales. Panini decidió hacer esta división y es la realidad que nos toca analizar. Entiendo a ambas partes y por eso me centro exclusivamente en el contenido. Y si me voy al Soldado de Invierno como miniserie, el producto es una gozada individualmente y también en conjunto. Porque nos ayuda a comprender aún más la historia y la esencia de Bucky Barnes y eso es indirectamente parte del ADN del Capitán América. Más si cabe porque en esta misma etapa de Brubaker, el mejor amigo de Steve llega a portar el escudo. Aparte vemos la relación de Bucky con la Viuda Negra y todo con el mismo toque noir de la cabecera principal y con Lark mostrando su indudable talento al dibujo.

Conclusión: mi análisis final es de toda la era porque doy por sentado que si estás aquí es porque la vas a completar. Es lo mejor que se ha escrito del Capitán América y no solo de él sino de todo el género superheroico. Una masterclass de noir, espionaje y acción. Si logras tener todo esto en tu comicteca tendrás un tesoro en ella. Por cierto, si esto te gusta, no dudes en meterle mano también al Daredevil de Brubaker. Hoy más que nunca les aseguro que si gustan, disfrutarán de la lectura.