El elenco de 'Starship Troopers' y Jorge 'Batman' Jiménez estarán en la Comic-Con de Málaga

La organización de la San Diego Comic-Con (SDCC) Málaga 2026 ha desatado la expectación cultural tras anunciar, durante la celebración del Panel Cero, una nueva tanda de 25 invitados especiales para su próxima edición. Con estas incorporaciones, el evento internacional dobla su apuesta y configura un cartel que ya supera los 50 nombres de primer nivel. La cita se desarrollará del 1 al 4 de octubre de 2026 y contará con más de 300 horas de contenido en colaboración con gigantes de la industria como Disney.

El desglose de los nuevos rostros confirma el carácter multidisciplinar de la convención, que se dividirá en cuatro grandes verticales creativas:

Cine y Televisión: La organización ha confirmado el reencuentro de cinco protagonistas de la icónica película Starship Troopers: Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey. Junto a ellos estarán Karl Urban (The Boys), Christopher Lambert (Los Inmortales), Kevin Sussman (The Big Bang Theory), Deborah Ann Woll (Daredevil), Natasha Liu Bordizzo, Dan Fogler y Denise Gough.

Videojuegos y Rol: Dave Jones, creador de las franquicias históricas Grand Theft Auto (GTA) y Lemmings, asistirá los cuatro días del evento. Compartirá espacio con Jeremy Crawford, diseñador principal de Dragones y Mazmorras.

Manga y Animación: Destaca la presencia de Shin'ichiro Watanabe, director de Cowboy Bebop, quien asistirá el fin de semana. También acudirán Yoshihiro Ueda (director en Dragon Ball) y Akira Yamaoka (compositor de Silent Hill) durante los dos primeros días de octubre.

Cómic: El prestigioso Artists' Alley sumará a figuras como Jorge Jiménez (Batman), Carmen Carnero, Pepe Larraz, Álvaro Martínez Bueno, Chris Condon, Michael Golden y Michael Walsh, quienes se añaden a los ya confirmados Juanjo Guarnido o Dan Mora.

El boom de Jorge Jiménez

El dibujante Jorge Jiménez, actualmente en Batman , se convirtió en el protagonista del Panel Cero al desvelar en exclusiva que ha diseñado un print especial comisionado por la propia convención. "Volver a San Diego Comic-Con Málaga se siente como jugar en casa", declaró el artista.

"El año pasado disfruté mucho con la pasión de los fans y, por eso, cuando empecé a plantear mi agenda 2026-2027, sentí que tenía que empezar de nuevo en el Artists' Alley de Málaga", sentenció Jorge.

El director de la convención, Piquer, cerró el acto confirmando que la multinacional Disney desplegará un espacio prioritario en el Hall M del recinto, consolidando a la sede malagueña como el epicentro europeo de la cultura pop para este otoño.