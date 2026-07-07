Ayna Ziordia, campeona del mundo española de silbido: de silbar en los Óscar a competir en Pokémon

The Pokémon Company International ha anunciado el curioso Torneo de Campeón de Campeones que se celebrará en Londres el 29 de julio de 2026 y reunirá a ocho destacados competidores procedentes de diversas disciplinas competitivas únicas. Estos son cuatro de los representantes de cada disciplina y ojo, porque tenemos a una española:
Campeona de silbido – Ayna Ziordia Botella [España]
Campeón de acrobacias con pizza – Nicola Matarazzo [Italia]
Campeón de pelea de almohadas – Leandro Silva [EE. UU.]
Campeón de no hacer nada – Denis Kwan Hong-Wang [Hong Kong]
En España por supuesto estaremos pendientes de Ayna, artista musical española galardonada como la campeona del mundo de silbido tras ganar el certamen Master of Whistling en Los Ángeles en el año 2023. Natural de Colmenarejo (Madrid) interpretó con sus silbidos a los pájaros de la aclamada película de animación Robot Dreams, nominada al Óscar.
Ayna ha vuelto a la actualidad al ser confirmada oficialmente por The Pokémon Company como una de las participantes estrella que competirá en este Torneo de Campeón de Campeones de Pokémon Champions.
"Solo me dedico a conseguir dentro de mi mundo lo que yo entiendo como excelencia. Estudio técnica por las mañanas y trabajo en ampliar mi registro. La manera que tengo de existir es silbando y generar mi propio proyecto. Cuando me meto en el pozo y me llegan todas esas dudas que me harían derrotarme, me voy al origen que siempre es: Seguir adelante o rendirse. No hay opción si quiero vivir", ha comentado Ayna en varias entrevistas.
Destaca también Ray Rizzo, el reconocido competidor del Campeonato de Videojuegos Pokémon y tres veces campeón del mundo, que entrenará a los participantes en todos los aspectos de los combates Pokémon de cara al evento, y compartirá su experiencia para ayudar a garantizar un torneo competitivo y auténtico para todos los implicados.
El objetivo del torneo es demostrar que cualquiera puede coronarse campeón en Pokémon Champions aunque no se dedique a ello profesionalmente.