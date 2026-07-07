¿Se escribe "arcoíris" o "arco iris"? Esto es lo que dice la RAE

Hay palabras que generan dudas incluso entre quienes escriben con frecuencia, y arcoíris es una de ellas. ¿Debe escribirse 'en una sola palabra o separado'? La respuesta no es tan sencilla como parece, ya que ambas opciones son válidas, aunque la ortografía académica se inclina claramente por una de ellas.

Esta vacilación aparece con frecuencia tanto en medios de comunicación como en textos cotidianos, donde es habitual encontrar las dos grafías conviviendo.

La grafía que aconseja la Academia

El Diccionario panhispánico de dudas considera correctas tanto 'arco iris' como 'arcoíris', pero señala que hoy resulta preferible escribirla en una sola palabra.

La razón es que este tipo de compuestos tienden a pronunciarse como una única unidad, por lo que su escritura ha evolucionado siguiendo esa misma tendencia.

Además de escribirse junto, arcoíris debe llevar tilde en la í. La explicación está en las normas de acentuación: contiene un hiato formado por una vocal abierta átona y una vocal cerrada tónica, una combinación en la que la vocal cerrada siempre se acentúa, aunque la palabra sea llana.

Así se forma el plural

El plural también cambia según la grafía elegida. Cuando se escribe arcoíris, el término permanece invariable: los arcoíris.

En cambio, si se opta por la forma separada, el plural correcto es 'los arcos iris', ya que únicamente varía el primer sustantivo.