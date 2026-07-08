La fiebre por 'La Odisea' de Nolan se contagia a las librerías y alcanza a la realidad virtual

Christopher Nolan está a punto de estrenar la decimotercera película de su carrera como director de cine. Se trata de La Odisea (The Odyssey), una superproducción mitológica basada en la célebre obra clásica de Homero, que llegará a los cines españoles el 17 de julio de 2026.

Nolan ha querido dar una nueva visión del regreso del héroe Odiseo a su hogar en Ítaca tras el fin de la Guerra de Troya, para lo que ha contado con un elenco de caras más que conocidas: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o y Charlize Theron.

La expectación por la versión cinematográfica ha provocado una renovación en el interés por la obra de Homero, escrita hacia el año 820 a. C.. Es una de las obras más importantes y antiguas de la literatura occidental, solo precedida por la Ilíada.

La editorial Lunwerg ha publicado una versión ilustrada de este "relato de monstruos y barcos, tormentas y sirenas, brujas y hechizos, fidelidades y traiciones, y, en última instancia, el reflejo de un sentimiento universal: el deseo de regresar a casa". Se trata de una edición de Barry B. Powell, estudioso de los clásicos, con ilustraciones de Joanna Lisowiec.

La Odisea es una historia sobre la victoria de la vida frente a la muerte. Su protagonista, Odiseo, es presentado como el hombre de las "muchas vueltas", alguien que sobrevive gracias a su inteligencia, su capacidad de adaptación y su ingenio. A lo largo de su viaje se enfrenta a monstruos, peligros sobrenaturales y al propio inframundo, del que consigue regresar. Aunque constantemente se le da por muerto, logra volver a Ítaca y restaurar el orden perdido. Frente a él se alzan las fuerzas de la destrucción: los monstruos devoradores y, sobre todo, el mar, representado por Poseidón, dios que se convierte en su principal enemigo tras el episodio del cíclope Polifemo.

"La obra transmite una visión moral del mundo en la que los dioses respaldan la justicia. Atenea protege a Odiseo por su inteligencia y prudencia, mientras Zeus vela por el equilibrio moral del universo. Los sufrimientos humanos no se atribuyen a la arbitrariedad divina, sino a las propias decisiones de las personas", apunta la editorial.

La Odisea, en una edición ilustrada | Lunwerg

Alianza Editorial

Alianza también ha lanzado una nueva edición de La Odisea con traducción de Carlos García Gual, escritor, filólogo, helenista, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid y galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Traducción. "La Odisea ha sido desde siempre una mina inagotable de motivos e imágenes para escritores y artistas. La presente versión en prosa de la obra, a cargo de Carlos García Gual, ofrece al lector una aproximación a la obra en una prosa de tersura y elegancia extraordinarias", asegura la editorial.

"La Odisea sigue siendo, siglos después, un espejo de nuestras propias búsquedas: el anhelo de volver, de encontrarnos, de resistir. Una aventura inmortal que nos recuerda que el viaje más decisivo no siempre es el que hacemos por el mundo, sino el que emprendemos dentro de nosotros mismos. Atribuidas convencionalmente a Homero, la Odisea y la Ilíada son una de las piedras angulares de la cultura occidental", insiste Alianza.

Un viaje inmersivo

Y para los que quieran vivir ese viaje épico en su piel, más allá del libro o la película, en otoño se estrenará en Madrid una experiencia inmersiva en el que el visitante podrá descubrir desde el campo de batalla ante las murallas de Troya y el ingenio del caballo de madera, hasta el encuentro con el cíclope Polifemo, la seducción de las Sirenas, el descenso al Hades, el temido paso entre la Escila de las seis cabezas y el remolino de Caribdis, y el ansiado regreso junto a su familia en Ítaca.

La Odisea, el viaje inmersivo es un proyecto de MAD Artes Digitales que se instalará en Matadero. Incluirá recreaciones escénicas, proyecciones envolventes en 360°, un espacio de metaverso, realidad virtual multisensorial y una instalación holográfica "para adentrarse en la Grecia de los héroes y seguir el viaje de Odiseo, el de mil ardides, en su regreso a Ítaca tras los sucesos de la Guerra de Troya".