¿Se dice "bármans" o "bármanes"? La RAE aclara cuál es el plural correcto de esta palabra

Pocas palabras relacionadas con la hostelería generan tantas dudas al escribir como barman. Es frecuente encontrar distintas formas de hacer el plural en prensa, redes sociales o incluso en cartas de restaurantes, pero no todas se ajustan a la norma.

La Real Academia Española, a través de FundéuRAE, recuerda que este anglicismo está plenamente incorporado al español y admite dos plurales válidos, aunque existe una grafía que sigue apareciendo con frecuencia y resulta incorrecta.

Las formas correctas y su plural

Al igual que ocurre con otros préstamos terminados en consonante, el plural puede construirse de dos maneras: "bármans" y "bármanes".

Ambas llevan tilde, aunque por razones distintas. En "bármans", el acento se mantiene por tratarse de una palabra llana terminada en un grupo consonántico, mientras que "bármanes" la conserva al convertirse en una palabra esdrújula.

Sin embargo, el error más común consiste en escribir "barmans", sin tilde. Por ello, expresiones como "Uno de los mejores barmans de España" deberían sustituirse por "Uno de los mejores bármans de España" o "Uno de los mejores bármanes de España".

Un significado muy concreto y su femenino

El Diccionario de la lengua española recoge barman como una voz plenamente asentada en español. Además, el Diccionario panhispánico de dudas señala que sigue siendo un término útil porque designa específicamente a la persona especializada en preparar y servir cócteles y otras combinaciones alcohólicas, un significado más preciso que el de camarero.

Otra cuestión que suele generar dudas es el género. En este caso, "barman" funciona como sustantivo común, por lo que son correctas expresiones como "el barman", "la barman", "los bármans" o "los bármanes", así como "las bármans" o "las bármanes".