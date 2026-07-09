Abrimos la Elite Trainer Box de Oscuridad Absoluta, el nuevo set de Pokémon

El viernes 17 de julio de 2026 llega a España y al resto del mercado internacional la nueva expansión de Pokémon TCG, bautizada como Megaevolución-Oscuridad Absoluta.

Entre las cartas más codiciadas ya se anuncian Mega-Darkrai ex, enfocado en estrategias de control desde la zona de descartes y las sombras, junto a Mega-Zeraora ex, diseñado para ejecutar veloces y devastadoras ofensivas eléctricas.

La variedad táctica se completará con las incorporaciones de Mega-Chandelure ex y Mega-Excadrill ex. Los sobres de la expansión incluirán un total de 6 Pokémon ex Megaevolución y 4 Pokémon ex tradicionales.

En el apartado visual, la distribuidora ha confirmado la inclusión de 11 cartas de rareza Rara Ilustración, 6 de Rara Ilustración Especial con artes alternativos extendidos, y 18 cartas de categoría Rara Ultra para los coleccionistas más exigentes.

En Libertad Digital hemos tenido acceso a la ETB (Caja de entrenador de élite) y dos cajas de Build & Battle. Los habituales torneos de prelanzamiento físico arrancaron en establecimientos locales oficiales desde el 4 de julio de 2026.