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Cultura

¿Escribes "a contraluz" o "a contra luz"? La RAE tiene la respuesta

Miles de personas escriben esta expresión de forma incorrecta. La RAE explica cuál es la grafía adecuada.

Miles de personas escriben esta expresión de forma incorrecta. La RAE explica cuál es la grafía adecuada.
Pexels

Las fotografías al atardecer, las siluetas frente al sol o los retratos con la luz detrás del sujeto comparten un mismo efecto visual: el contraluz. Sin embargo, al escribir esta expresión surge una duda muy frecuente: ¿se dice "a contraluz" o "a contra luz"?

Según la Real Academia Española (RAE), contraluz es la "vista o aspecto de las cosas desde el lado opuesto a la luz" y, en fotografía, también designa una "fotografía tomada desde el lado opuesto a la luz".

La forma correcta es "a contraluz"

Aunque es habitual encontrar escrita la expresión como "a contra luz", la grafía correcta es "a contraluz", con contraluz en una sola palabra y sin guion.

Así lo recoge el Diccionario de la lengua española y lo recuerda también el Diccionario panhispánico de dudas, que señala que no son adecuadas las formas "a contra luz" ni "a contra-luz".

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Por tanto, lo correcto es escribir: "La fotografía está hecha a contraluz", "Posaron a contraluz durante el atardecer" o "La silueta apenas se distinguía a contraluz".

"Al contraluz", otra variante admitida

La RAE también considera correcta la forma "al contraluz", aunque su uso es menos frecuente que "a contraluz".

Por ejemplo: "Al contraluz, la figura apenas se distinguía sobre el horizonte".

En cambio, escribir "a contra luz", separando las palabras, o "a contra-luz", con guion, no se ajusta a la norma.

Si quieres evitar uno de los errores ortográficos más habituales relacionados con esta expresión, recuerda que la forma correcta es siempre "a contraluz", con contraluz escrito en una sola palabra.

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