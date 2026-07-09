¿Escribes "a contraluz" o "a contra luz"? La RAE tiene la respuesta

Las fotografías al atardecer, las siluetas frente al sol o los retratos con la luz detrás del sujeto comparten un mismo efecto visual: el contraluz. Sin embargo, al escribir esta expresión surge una duda muy frecuente: ¿se dice "a contraluz" o "a contra luz"?

Según la Real Academia Española (RAE), contraluz es la "vista o aspecto de las cosas desde el lado opuesto a la luz" y, en fotografía, también designa una "fotografía tomada desde el lado opuesto a la luz".

La forma correcta es "a contraluz"

Aunque es habitual encontrar escrita la expresión como "a contra luz", la grafía correcta es "a contraluz", con contraluz en una sola palabra y sin guion.

Así lo recoge el Diccionario de la lengua española y lo recuerda también el Diccionario panhispánico de dudas, que señala que no son adecuadas las formas "a contra luz" ni "a contra-luz".

Por tanto, lo correcto es escribir: "La fotografía está hecha a contraluz", "Posaron a contraluz durante el atardecer" o "La silueta apenas se distinguía a contraluz".

"Al contraluz", otra variante admitida

La RAE también considera correcta la forma "al contraluz", aunque su uso es menos frecuente que "a contraluz".

Por ejemplo: "Al contraluz, la figura apenas se distinguía sobre el horizonte".

En cambio, escribir "a contra luz", separando las palabras, o "a contra-luz", con guion, no se ajusta a la norma.

Si quieres evitar uno de los errores ortográficos más habituales relacionados con esta expresión, recuerda que la forma correcta es siempre "a contraluz", con contraluz escrito en una sola palabra.