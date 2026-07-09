Lemóniz. ETA y el movimiento antinuclear: el magistral cómic que rescata y respeta la memoria de las víctimas

Lemóniz. ETA y el movimiento antinuclear. Sin duda una de las obras del año en el panorama nacional del cómic por diversos motivos. Por calidad en la forma y por rigurosidad en el fondo. El guionista Florentino Flórez y el dibujante Guillermo Sanna firman un ensayo catedralicio que vuelve a rescatar el necesario recuerdo del terror vivido con ETA. Todo ello con un respeto supremo a la rigurosidad documental, a las víctimas a nivel general y a las de este caso de Lemóniz y su central nuclear en particular.

La obra reconstruye la campaña de terror que la organización terrorista ETA desató contra la construcción de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya) durante los llamados "años de plomo" y lo hace desde todos los puntos de vista y paso a paso. Te cuenta lo que ocurre, lo que lo originó, sus consecuencias y sobre todo cómo afectó a la sociedad española en aquellos tiempos con ETA usando el debate nuclear para sus fines asesinos. Esta es una obra histórica que habla de personas y sobre todo de los diferentes caminos que se pueden llegar a tomar en la vida aunque todos estemos en el mismo punto del sendero.

Aquí se habla de ETA, pero se hace hincapié en lo que el terrorismo le hizo a las personas, a las familias y en general al cualquier ser humano que tuvo la mala suerte de sufrir sus consecuencias. También de los propios etarras y del reino de terror que sembraron. De familias rotas y amigos enfrentados. Incluso de un padre adoctrinado que excusaba a la organización terrorista de sus actos a pesar de que intentaron matar a su propio hijo. Un horror que viñeta a viñeta te golpea hasta dejarte conmocionado. Porque aquí hay un momento que te rompe seas el tipo de persona que seas ya que esta es una historia que te impactará como hijo, padre, marido, esposa, madre, abuelo, amigo, vecino etc.

Tengo que recalcar que aparte de sus bondades narrativas y artísticas, este cómic brilla y luce aún más por el máximo respeto que se tiene aquí a las víctimas del terrorismo, cuidando cada detalle de lo sucedido sin traspasar la línea del morbo, pero sin obviar la potencia del terror vivido. Eso es hacer funambulismo de alto riesgo y Florentino se mantiene sobre el cable como lo haría el mítico Philippe Petit caminando de una torre a otra en Nueva York, es decir, tocando la fibra sensible de todo el mundo respetando el colosal tamaño de lo que tiene a su alrededor.

La historia te lleva en volandas con una documentación excepcional y encima se remata la faena con una cronología pormenorizada de todo lo que se cuenta en el cómic y de todo lo sucedido en aquella época. De la A la Z. Fecha a fecha. Evento a evento. Una información que te servirá en la relectura del cómic y a nivel didáctico. Porque esta es una obra para aprender y enseñar. Para aprender lo que pasó y para enseñar lo que no puede volver a ocurrir. No todos los cómics históricos logran eso y este lo hace.

Respecto al dibujo, blanco y negro mediante, trabajo descomunal de Guillermo Sanna, tanto en el vestuario como en la evolución de los personajes. No es fácil mantener a personajes en el tiempo sin perder sus rasgos físicos y emocionales intactos. A pesar del desgaste del tiempo y de las emociones, cada personaje es reconocido sin dudas y eso es un mérito tremendo por parte de Guillermo. Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Estamos ante otro ejemplo más de lo maravilloso que es el mundo del cómic para reflejar ensayos de este calibre y de esta magnitud. La fuerza de las viñetas en una historia así es sobrecogedora y por supuesto que puedes estremecerte con la narrativa y el dibujo de un cómic como este. El terror y la tensión se palpan en cada imagen y eso denota un trabajo maravilloso a nivel narrativo tanto del guionista como del dibujante.

Este no es solo un buen cómic, es también un cómic necesario. Estamos ante una obra que recomendaría leer a las nuevas generaciones para conocer lo que pasó con ETA en España y para los más veteranos de cara a que no se olvide. Aquí hay rigor, respeto, cuidado y verdad. Cuando todo eso luce en un cómic estamos ante algo importante. Así lo he sentido durante la lectura y desde aquí mi enhorabuena a Florentino Flórez y Guillermo Sanna. Por otro lado, enhorabuena también a Norma Editorial por seguir demostrando día a día que cuando ellos eligen un cómic es por algo.

Conclusión: vuelvo a repetir, a modo resumen, que estamos ante un cómic tan bueno como necesario. De obligada lectura para todo el mundo. De obligado recuerdo para este país. Sin duda una lectura que se necesita y no solo por el fondo sino por la forma rigurosa y detallada que le han dado sus autores. ¿Puede un cómic gustarte y dolerte al mismo tiempo? Lemóniz lo consigue, porque el trabajo es excepcional y lo que cuenta nos sigue doliendo. Si gustan, disfruten de la lectura.