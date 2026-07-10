"Aborrecer" o "aborrecer de": la RAE resuelve la duda sobre este verbo

Hay expresiones que se escuchan con tanta frecuencia que terminan pareciendo correctas. Una de ellas aparece al hablar de alguien o de algo que nos provoca un profundo rechazo. ¿Se dice "aborrecer de alguien" o simplemente "aborrecer a alguien"? Aunque ambas construcciones pueden oírse en conversaciones e incluso en algunos medios de comunicación, solo una se ajusta a la norma.

La duda no surge por casualidad. Existe otro verbo de significado muy parecido que sí se construye con la preposición de, lo que hace que muchas personas mezclen ambas formas sin darse cuenta.

Al utilizar el verbo «aborrecer» resulta inadecuado emplear la preposición «de» para señalar aquello a lo que se siente aversión. #recoFundéu ❌ Aborrece de los insectos

✅ Aborrece los insectoshttps://t.co/7bXj5Yblf0 pic.twitter.com/S0e2ytcLA7 — FundéuRAE (@Fundeu) October 9, 2025

Qué dice la RAE sobre "aborrecer"

Según el Diccionario de la lengua española, aborrecer significa "tener aversión a alguien o algo". La Academia explica que, con este sentido, se trata de un verbo transitivo, por lo que no debe ir acompañado de la preposición de para introducir aquello que se detesta.

Así, lo correcto es decir "aborrezco esta situación", "aborrece los extremos" o "aborrece a su compañero", mientras que construcciones como "aborrezco de esta situación" o "aborrece de los extremos" son inadecuadas.

¿Por qué se produce este error?

El Diccionario panhispánico de dudas explica que esta confusión suele deberse a la influencia del verbo abominar, que sí admite la construcción con de, como en "abominar de la violencia" o "abominar de la corrupción".

La semejanza de significado entre ambos verbos hace que muchas personas trasladen esa estructura a aborrecer, aunque la RAE recuerda que no es la forma adecuada.