El Madrid de los tranvías, de las calles de tierra o de las visitas de Sofía Loren y Cary Grant vuelve a cobrar vida en Madrid entre épocas, una exposición gratuita que invita a viajar al pasado sin salir del presente. La muestra, instalada en el Patio Dorado del Museo de Historia de Madrid hasta el 4 de octubre, reúne 40 fotomontajes que fusionan fotografías históricas con imágenes actuales tomadas desde el mismo punto.

En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, su autor, el fotógrafo y creador digital Valentín Andrés, ha explicado cómo nació un proyecto que comenzó en Instagram con su cuenta @elpasadodemadrid y que hoy ocupa las paredes de un museo. "Ha sido muy ilusionante para mí, porque para un artista es un paso importante en reconocimiento y proyección", asegura.

El desafío de encontrar el encuadre perfecto

Cada imagen requiere horas de documentación antes incluso de coger la cámara. El objetivo es localizar el lugar exacto desde el que se tomó la fotografía original para que pasado y presente encajen con la mayor precisión posible.

"Hay que ubicarse en el lugar exacto donde el fotógrafo realizó la fotografía y luego hacer la superposición de imágenes de forma digital", explica Valentín Andrés.

No siempre resulta sencillo. En algunos lugares los edificios han desaparecido, otros han cambiado completamente y, en ocasiones, elementos urbanos actuales hacen imposible repetir el encuadre original.

Fotografías que muestran cómo ha cambiado Madrid

Entre las imágenes más llamativas figura la de un niño recogiendo chatarra con un carro tirado por un burro en el barrio de Palomeras, en Vallecas, superpuesta sobre la misma calle en la actualidad. "Lo que pretendo es mostrar no solo cómo ha cambiado la ciudad, sino también cómo ha cambiado la sociedad", afirma el fotógrafo.

Según explica, muchos visitantes se sorprenden al descubrir que hace apenas unas décadas todavía existían calles de tierra, pastores o carros de tracción animal en zonas que hoy forman parte del Madrid plenamente urbano.

Una pasión que va más allá de Madrid

Aunque la mayor parte de su trabajo está dedicada a la capital, Valentín Andrés reconoce que aprovecha cualquier viaje para seguir desarrollando esta técnica. "No es una obsesión, es una pasión", asegura. De hecho, siempre que visita otra ciudad busca fotografías antiguas en archivos públicos para intentar recrearlas desde el mismo lugar y comprobar cómo ha cambiado el paisaje con el paso del tiempo.

La exposición Madrid entre épocas puede visitarse de forma gratuita hasta el 4 de octubre en el Museo de Historia de Madrid, ofreciendo un recorrido visual que permite contemplar, en una sola imagen, dos ciudades separadas por décadas.