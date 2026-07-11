¿Se dice "en vía de extinción" o "en vías de extinción"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

Expresiones como "en vía de extinción", "en vía de solución" o "en vía de ser aprobada" se escuchan y se leen con frecuencia. Sin embargo, al escribirlas surge una duda muy habitual: ¿es correcto usar "en vía de" o debería decirse "en vías de"?

La Real Academia Española (RAE), a través del Diccionario panhispánico de dudas, resuelve esta cuestión y deja claro cuál es la forma adecuada cuando se quiere expresar que algo está en proceso de suceder.

«En vías de», con ese, es la construcción adecuada para indicar que algo está en proceso o en trámite. #recoFundéu ❌ La mariposa monarca está en vía de extinción

✅ La mariposa monarca está en vías de extinciónhttps://t.co/nWqpjYdVm3 pic.twitter.com/13xaPxnTKy — FundéuRAE (@Fundeu) July 9, 2026

La forma correcta es "en vías de"

Aunque muchas personas emplean la expresión "en vía de", la construcción recomendada por la Academia es "en vías de", con vías en plural.

Según explica la RAE, esta locución significa "en proceso de" o "camino de", por lo que lo apropiado es escribir, por ejemplo, "en vías de extinción", "en vías de solución" o "en vías de ser aprobada".

Por tanto, lo correcto es escribir: "La mariposa monarca está en vías de extinción", "Todo está en vías de solución" o "La norma está en vías de ser aprobada".

Un error muy extendido

El Diccionario panhispánico de dudas señala que el uso de "en vía de" se ha extendido por analogía, pero desaconseja esta forma cuando la expresión equivale a "en proceso de".

Si quieres evitar uno de los errores más frecuentes relacionados con esta construcción, recuerda que la forma recomendada por la RAE es siempre "en vías de", con el sustantivo vías en plural.