¿Se escribe "Brandeburgo", "Brandemburgo" o "Brandenburgo"? La RAE dicta sentencia

Cuando se habla del estado federado alemán de Brandenburg o de su capital, es habitual encontrar distintas grafías en español. Algunas noticias escriben Brandeburgo, otras optan por Brandemburgo y tampoco es raro leer Brandenburgo. Pero ¿cuál es la forma correcta?

La Real Academia Española (RAE), a través del Diccionario panhispánico de dudas, resuelve esta duda y aclara qué formas son válidas y cuál conviene evitar.

'Brandeburgo' y 'Brandemburgo', las formas admitidas

La Academia explica que Brandeburgo es la adaptación tradicional del topónimo alemán Brandenburg. Además, también considera correcta la variante Brandemburgo, plenamente adaptada a la ortografía del español.

Por ello, cualquiera de las dos puede utilizarse para hacer referencia tanto al estado federado como a la ciudad alemana.

La variante que no recomienda la RAE

En cambio, la RAE desaconseja escribir Brandenburgo. Aunque aparece con frecuencia en algunos textos, se trata de una forma semiadaptada que no respeta una de las normas ortográficas básicas del español: antes de b debe escribirse m, y no n.

La Academia recuerda además que los gentilicios correspondientes son brandeburgués y brandemburgués, en función de la variante del topónimo que se utilice.

Así, si quieres evitar este error al escribir sobre este territorio alemán, basta con recordar que las formas recomendadas son dos: Brandeburgo y Brandemburgo.