Demanda en EEUU para frenar la compra de Warner Bros por Paramount por monopolio

Una coalición formada por los fiscales generales de doce estados de Estados Unidos ha presentado una demanda formal en los tribunales para impugnar la adquisición de Warner Bros por parte de Paramount Skydance. Esta operación, valorada en 110.000 millones de dólares –unos 96.500 millones de euros al cambio actual–, ha levantado serias alarmas debido a sus implicaciones negativas sobre la libre competencia en el sector audiovisual y de la comunicación norteamericano.

El fiscal general de California, Rob Bonta, encabeza esta iniciativa interestatal. Según la argumentación presentada, el movimiento empresarial causaría "un daño sustancial a las salas de cine, las distribuidoras de cable básico y, en última instancia, al público de todo el país". La preocupación principal radica en la fusión de dos de las cinco principales distribuidoras de películas de Hollywood, así como de dos de los cinco dueños más importantes de canales de televisión por cable.

Los datos aportados por los demandantes reflejan que la compañía resultante de esta megafusión pasaría a controlar casi un tercio de las películas en cartelera en los cines de Estados Unidos y un porcentaje similar de la programación televisiva por cable. Ante este escenario, los fiscales han exigido a Paramount y Warner que paralicen de forma inmediata la operación mientras se resuelve el litigio. En caso de negativa, han advertido que solicitarán una orden de restricción temporal.

"Hoy, encabezo una coalición de estados que impugna la fusión propuesta entre Warner Bros y Paramount, y solicita al tribunal que la bloquee", ha señalado el fiscal general de California. A su juicio, esta integración conllevaría irremediablemente precios más altos y menor calidad para los consumidores, afectando a la oferta tanto en las salas físicas como en el ámbito doméstico.

La operación agruparía bajo un mismo paraguas a gigantes globales de la información y el entretenimiento. Entre los activos afectados se encuentran cadenas de televisión como CNN o CBS, plataformas de streaming como HBO y canales temáticos como Nickelodeon o Cartoon Network. Asimismo, el conglomerado pasaría a ser propietario de franquicias de inmenso éxito mundial, tales como Harry Potter, Juego de Tronos, Star Trek o Misión Imposible, que quedarían concentradas en un único actor del mercado.

Además de California, la acción judicial está respaldada por los estados de Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington. En un comunicado conjunto, los fiscales han alertado de que la concentración de poder limitará las oportunidades para que el público acceda a una mayor variedad y pluralidad de contenidos.

Para concluir, el fiscal californiano ha querido lanzar un mensaje contundente sobre la defensa del libre mercado frente a las prácticas que consideran contrarias a la competencia: "En este país, nadie está por encima de la ley (...) En Estados Unidos no hay reyes, ni en el Gobierno ni en la economía".