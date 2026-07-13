El gradeo de cómics y cartas: entrevista de Es la mañana del Fin de Semana con Roberto Veneziani

En este fragmento de la entrevista con Roberto Veneziani, fundador de EGC, en Es la Mañana del Fin de Semana se aborda el origen y los procedimientos del gradeo, un concepto que proviene del coleccionismo de carácter adulto —como el de sellos o monedas— donde el paso del tiempo y el estado de conservación del objeto determinan por completo su valor en el mercado.

El proceso explicado consta de varias fases específicas para garantizar la preservación de los artículos, especialmente de los cómics. En primer lugar, se realiza una detallada evaluación del estado de la pieza mediante un protocolo que identifica todos los posibles defectos. Para cada imperfección se aplica un grado de severidad que resta una puntuación determinada, la cual puede oscilar, por ejemplo, desde 0,5 hasta 3 puntos.

Posteriormente, el cómic se introduce en una máquina que realiza el sellado al vacío, protegiéndolo de agentes externos dañinos como el polvo, la humedad y la luz. Para mitigar el impacto de esta última, se utiliza un plástico especial denominado Museal, que tiene la propiedad de deflectar los rayos de sol.

Finalmente, el artículo se coloca dentro de una teca de plástico rígido para evitar daños por caídas o golpes. La combinación del sellado termoconformado y esta estructura rígida ofrece la protección más completa que un objeto de colección puede recibir en la actualidad.