Los ladrones del Louvre: "Podríamos habernos llevado más"

El mundo entero quedó perplejo con el robo cometido el pasado 19 de octubre de 2025 en la Galería de Apolo del Museo del Louvre, donde un grupo criminal logró sustraer nueve valiosas joyas históricas pertenecientes a las colecciones de Napoleón y la emperatriz Eugenia. La operación se ejecutó en apenas siete minutos.

Meses más tarde, el diario francés Le Monde desveló detalles inéditos de los interrogatorios judiciales realizados en junio de 2026 a dos de los principales sospechosos: Abdoulaye N., un taxista de 40 años que solía presumir en internet de sus acrobacias en moto, y Ghelamallah A., un ciudadano de origen argelino desempleado de 36 años.

Ambos arrestados, residentes de Aubervilliers y padres de familia, presuntamente subieron al balcón del museo con un montacargas y, tras conseguir su botín, huyeron en motocicleta. Una semana después del atraco fueron acusados de "robo organizado" y enviados a prisión preventiva.

Tras pasar cerca de nueve meses en silencio, los sospechosos comparecieron los días 2 y 22 de junio ante los jueces de instrucción. Según señala Le Monde, sus testimonios ocupan más de veinte páginas. El diario francés aclara que "algunas de sus declaraciones están corroboradas por las pruebas recabadas durante la investigación, mientras que otras parecen más inconexas o incluso descabelladas".

Detalles del botín

Durante las declaraciones, los acusados afirmaron que fueron contratados con solo dos o tres días de antelación y bajo la promesa de recibir entre 15.000 y 25.000 euros. Sus órdenes directas eran "romper las ventanas y recuperar las joyas del interior de las vitrinas". Sin embargo, la persona que presuntamente encargó el golpe no quedó conforme: "Podríamos habernos llevado más".

Entre los objetos robados figuran pendientes, collares, tiaras y un broche. No obstante, una de las coronas de la emperatriz Eugenia se extravió durante la huida: "Sí, fui yo, se me cayó de la bolsa", declaró Abdoulaye N. según Le Monde. "Lo que hicimos no estuvo bien, es muy grave".

Por el momento, los detenidos aseguran no saber dónde se encuentran las piezas artísticas actuales y se niegan a identificar al contratista por miedo a represalias.