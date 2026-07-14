Ansiedad sin edulcorar en 'Respira', el cómic que te enfrenta a la realidad de la salud mental

Salud mental y ansiedad. No son temas que habitualmente se traten en un cómic, pero hoy es un orgullo hablar de Respira, la obra escrita por Àurea Muñoz e ilustrada por Judit Crehuet. El cómic nos habla de Lis, una joven que colapsa por la presión social que le acaba derivando en una ansiedad crónica que la afecta en cada día de su vida. No puede seguir el ritmo exigido por su entorno, comienza a sufrir crisis de pánico, temblores e hiperventilación condicionando todo lo que se pone delante de ella.

Lis intentará frenar estos ataques yendo a un lugar tranquilo donde no la conoce nadie y decide pasar las vacaciones de verano en el pueblo pesquero donde vive su abuela. Allí descubrirá que nadie la conoce y que por lo tanto puede comportarse como quiera sin miedo a que la prejuzguen por su pasado. Pero la ansiedad no desaparece ya que la razón de la misma está en que sigue obligándose a hacer cosas que no le gustan.

El cómic y su visión es un acierto total de lo que significa tener ansiedad. Aquí un servidor la sufre y uno de los primeros pasos para comprender qué ocurre es saber, como se dice en el cómic, que la mayor parte de la gente también la tiene. En diferentes modos, pero la tienen y detrás de una foto feliz en redes puede haber un corazón latiendo a más velocidad de la deseada.

Tanto guion como dibujo llevan al lector a los diferentes momentos que se producen con la ansiedad. Lo previo y también lo más importante, el caos mental que se produce cuando el click en la cabeza da rienda suelta a sensaciones tremendamente desagradables. Nos pone de manifiesto a través de palabras sueltas e imágenes evocadoras cómo una mente puede pasar de la tranquilidad a la más absoluta de las oscuridades en apenas unos segundos.

Os dejo ejemplos del dibujo:

Durante los tres actos que dura el cómic, el ejercicio narrativo está lleno de recursos y el uso del color aumenta mucho más las sensaciones que se quieren transmitir. Cuadros visuales, splash page repletas de pensamientos negativos y también páginas del diario de la protagonista. Todo tipo de recursos para todo tipo de sensaciones.

Sin duda para mí el mayor acierto del cómic es que traslada la ansiedad sin edulcorarla y aunque por momentos sientes ese agujero en el estómago con la lectura, la misma es necesaria para dar un paso al frente con el tema de la salud mental. Si tienes ansiedad, como es mi caso, te sentirás identificado y acompañado durante la narración y si no la tienes seguramente descubras que has pasado por este tipo de episodios sin saber lo que ocurría.

Lógicamente cada caso es diferente y no tienes por qué sentir ansiedad por presión social, sin embargo, como las sensaciones son parecidas este cómic tiene alcance a más niveles que ese.

Conclusión: un cómic que trata un tema muy complicado logrando un resultado más que notable. Ansiedad sin edulcorar por parte de Àurea Muñoz, directa a esos corazones que se aceleran, a veces, sin motivo y otras por una presión social que nos hace colapsar. Dibujar sensaciones tan complejas no es fácil y Judit Crehuet lo clava. Si gustan, disfruten de la lectura.

*Apartado técnico del cómic: guion de Àurea Muñoz, dibujo de Judit Crehuet, editorial Planeta, rústica tapa blanda con solapas, 168 páginas y un precio de 20 euros.