Muere a los 69 años Ascen López, actriz de series como 'Machos Alfa' o 'Águila Roja'

La escena artística de nuestro país se viste de luto ante la triste noticia del fallecimiento de la actriz Ascen López a los 69 años de edad. La pérdida de esta carismática intérprete, confirmada este martes por la Unión de Actores y Actrices y por la entidad de gestión Aisge, deja un vacío profundo en el panorama interpretativo nacional, donde en los últimos años había experimentado un resurgir de enorme popularidad gracias a su participación en algunas de las comedias televisivas más exitosas de la temporada.

Hace apenas unas semanas, el pasado 31 de mayo, la propia actriz compartía con sus seguidores en redes sociales una imagen llena de vitalidad y optimismo para celebrar su 69 cumpleaños, mostrándose sonriente ante una tarta que hoy se convierte en el último recuerdo público de su contagiosa alegría.

Un gran legado

La trayectoria de Ascen López, nacida en Ávila, es el reflejo de una carrera construida sobre la constancia, la versatilidad y una innata capacidad para conectar con el público, tanto desde la comedia más disparatada como desde el drama más sobrio. En el terreno de la ficción televisiva reciente, López se había convertido en un rostro imprescindible y sumamente querido. Destacó de manera brillante en producciones dirigidas por los hermanos Laura y Alberto Caballero, como Machos Alfa, donde interpretó con gran naturalidad al personaje de Marga, y muy especialmente en Muertos S.L., la aclamada comedia ambientada en una funeraria donde encarnaba a Nieves. Su fallecimiento coincide además con la proximidad de nuevos lanzamientos previstos para el mes de agosto, donde el público podrá volver a disfrutar de su talento junto a compañeros de reparto como Carlos Areces, Diego Martín, Salva Reina, Adriana Torrebejano y Amaia Salamanca. Asimismo, dejó su impronta de comedia y madurez en la tierna y divertida serie Sentimos las molestias.

Sin embargo, el éxito de sus últimos años es solo la punta del iceberg de una andadura profesional muy sólida. Los espectadores más veteranos la recordarán por sus solventes apariciones en series que marcaron época en la televisión española. A principios de los años 2000, participó en la vibrante serie policial Policías, en el corazón de la calle, una de las producciones de acción pioneras en la televisión de la época. A lo largo de las décadas siguientes, su solvencia delante de la cámara la llevó a formar parte de proyectos tan diversos como la exitosa serie de aventuras de época Águila Roja o el drama procesal y policiaco Caronte, demostrando siempre una asombrosa facilidad para dotar de humanidad y matices a personajes de reparto que, gracias a su presencia, ganaban un protagonismo especial.

El verdadero pulmón artístico de Ascen López fue, no obstante, el teatro. Sobre las tablas, la actriz abulense fraguó una reputación intachable gracias a su riguroso compromiso con el oficio. En los últimos años de su vida, se atrevió con desafíos interpretativos de gran envergadura. Entre ellos destaca su papel en El cuaderno de Pitágoras, una obra de gran calado social y dramático estrenada en el prestigioso Centro Dramático Nacional en el año 2022, donde demostró su capacidad para sostener narrativas complejas y de alta carga emocional. Previamente, entre 2019 y 2020, se entregó al gran formato y a las exigencias del teatro musical formando parte del elenco de la exitosa producción de Billy Elliot en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, una experiencia que evidenció que para ella no existían fronteras de género ni de formato cuando se trataba de subirse a un escenario.

Las muestras de cariño y dolor no se han hecho esperar tras conocerse el deceso. Desde la entidad Aisge la han despedido recordando no solo su inmenso talento como "reina televisiva", sino también destacando su calidad humana, su bondad, su sabiduría y su capacidad para regalar risas a quienes tuvieron la fortuna de trabajar a su lado o de disfrutar de su arte desde la platea o a través de la pantalla. Ascen López se marcha dejando un legado de profesionalidad inquebrantable, ternura y un respeto absoluto por la profesión actoral.