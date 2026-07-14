¿Se escribe "complementariedad" o "complementaridad"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

Hay palabras que generan dudas porque las dos formas parecen naturales al leerlas. Es lo que ocurre con "complementariedad" y "complementaridad", dos variantes que aparecen con frecuencia en discursos políticos, documentos institucionales o informaciones sobre relaciones entre países. Sin embargo, solo una de ellas está recogida por el diccionario académico con ese significado.

"Complementariedad", la forma adecuada

Según explica la Real Academia Española a través del Diccionario panhispánico de dudas, el sustantivo correcto para expresar la cualidad o condición de complementario es "complementariedad", terminado en -edad.

Esta es la única forma admitida por el Diccionario de la lengua española para este uso, por lo que es la recomendable en cualquier contexto, tanto formal como informativo.

La variante que conviene evitar

En cambio, "complementaridad", acabada en -idad, no se considera adecuada. Tampoco es válida la forma "complementareidad", aunque ambas puedan encontrarse ocasionalmente en publicaciones o documentos.

La Fundación explica esta recomendación con ejemplos de frases en las que aparece la grafía incorrecta, como «Esta complementaridad fue reforzada en 2024» o «Las relaciones entre ambos países están basadas en los principios esenciales de complementaridad». En todos estos casos, lo apropiado es sustituir esa palabra por "complementariedad".

Por tanto, siempre que se quiera expresar la condición de que dos elementos se complementan entre sí, la forma adecuada es "complementariedad", mientras que "complementaridad" debe evitarse en la escritura.