¿"Fuera" o "afuera"? La RAE aclara las dudas sobre el uso de estos adverbios

Hay palabras que parecen intercambiables, pero cuyo uso depende del contexto y de la zona geográfica. Es el caso de los adverbios "fuera" y "afuera", dos formas que aparecen con frecuencia en conversaciones y medios de comunicación y que generan dudas sobre cuándo utilizar cada una.

La Fundéurae y la Real Academia Española (RAE), han explicado las diferencias entre ambas construcciones y recuerda algunos errores habituales relacionados con su empleo.

Dos formas que aparecen en el español actual

Los ejemplos muestran que las dos opciones tienen presencia en el idioma. Expresiones como "Ya hay fiesta afuera del estadio", "El fallo tira la pelota afuera", "Desde fuera se nos ve mejor" o "La primera fábrica construida fuera de la Tierra" forman parte de usos documentados y considerados válidos.

El Diccionario panhispánico de dudas recoge que estos adverbios pueden referirse tanto a la dirección hacia el exterior de un lugar como a la situación en el exterior, siempre en función del contexto.

La elección cambia según el territorio

Una de las claves está en la variedad del español que se utilice. En América existe una mayor tendencia a emplear "afuera" cuando el lugar al que se hace referencia queda implícito, como ocurre en expresiones similares a "tiró la pelota afuera".

También es habitual encontrar esta forma cuando aparece un complemento que señala el lugar: "afuera del estadio". En España, en cambio, la opción más extendida es "fuera" en ambos casos, tanto cuando el espacio aparece mencionado como cuando se sobreentiende.

Una preposición que cambia la expresión

La Fundéurae también recuerda que "afuera" puede combinarse con algunas preposiciones, entre ellas "de", "desde", "hacia", "hasta", "para" o "por".

Sin embargo, hay una excepción importante: no debe ir acompañado de la preposición "a". Por eso, las formas adecuadas son "de puertas afuera" y "de puertas para afuera", mientras que "de puertas a afuera" no es la construcción recomendada.

No todo lo que lleva "fuera" admite "afuera"

Otra de las diferencias aparece en la locución "fuera de", que se utiliza con sentidos como "excepto", "además de" o "sin". En estos casos no se puede sustituir por "afuera de". Por ejemplo, lo correcto es decir que alguien "está fuera de peligro", no que está "afuera de peligro".

La elección entre ambas palabras depende, por tanto, del contexto y de la variedad lingüística, aunque algunas construcciones tienen un uso más asentado que otras.