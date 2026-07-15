Los Veranos de la Villa inciden en "la parte bonita de la nostalgia" con sus propuestas artísticas

Quienes pasen el verano en Madrid tienen un amplio abanico de propuestas culturales para disfrutar sin salir de la ciudad. Conciertos, flamenco, danza, cine, exposiciones o espectáculos al aire libre protagonizan la programación de Veranos de la Villa, una cita que celebra su 42ª edición entre el 7 de julio y el 30 de agosto.

El festival reunirá 72 propuestas y 193 citas culturales repartidas por 14 distritos, con más de un centenar de actividades gratuitas. La música protagoniza las actividades de este año, con una programación que abarca desde el flamenco y la zarzuela hasta la música sinfónica, el jazz y los tributos a grandes artistas, sin olvidar el teatro, la danza, el circo, el cine al aire libre y las exposiciones.

Los principales escenarios serán el Patio Central de Contemporánea Condeduque, el Claustro del Instituto San Isidro, Matadero Madrid, el Parque de la Bombilla y el Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván, aunque la programación llegará también a otros espacios como el Istituto Italiano di Cultura o Espacio Abierto Quinta de los Molinos.

Entre las citas más destacadas figuran los conciertos de Lila Downs, Alain Pérez, Diana Navarro, Ede y Kiki Morente, además del estreno mundial de Concertdanza, la nueva creación de Joaquín De Luz junto al violinista Vasko Vassilev y los solistas del Covent Garden de Londres. También habrá homenajes musicales dedicados a Antonio Vega, Miles Davis, Phil Collins, Édith Piaf, Billie Holiday y una gran clausura sinfónica en honor a ABBA.

El director artístico de los Veranos de la Villa, el bailarín galardonado con el Premio Nacional de Danza Joaquín De Luz, entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, respecto a los días que lleva en marcha comenta que "estamos sorprendidos por la gran acogida que está teniendo la exposición Yo fui a EGB, que ha batido récords mediáticos y de audiencia". Destaca también el "gran éxito de Farruquito", cuyo concierto precede a los futuros de Kiki Morente y Jesús Carmona. Asimismo, De Luz menciona su participación en Concertdanza, espectáculo que tendrá lugar el 1 y el 2 de agosto y que brindará "una conversación entre diferentes estilos de música y de danza".

El director artístico resalta que "este año el festival está especialmente dedicado a la parte bonita de la nostalgia, por ello los carteles reflejan ese paso del tiempo incidiendo en el mensaje de estar unidos por la cultura". Todo ello dirigido a "recordar aquella parte más inocente en la que estábamos más presentes". Joaquín De Luz invita a consultar la programación en www.veranosdelavilla.com y disfrutarla tanto de forma improvisada como planificada, eso sí, teniendo en cuenta que "algunos espectáculos llenan rápido su aforo, aunque siempre hay público de último minuto". Tal es el caso del Claustro del Instituto San Isidro, lugar sobre el que De Luz destaca que "todo queda bien allí, ojalá fuese más grande porque es mi espacio favorito debido a su solera y a su sonoridad". Un patio espectacular que acoge una "programación más minimalista dado su reducido espacio". Además, cuenta "con un público muy fiel en su propio vecindario".

El concierto LOS40 y la canción del verano (de la Villa), en Matadero Madrid, dio el pistoletazo de salida a estos casi dos meses de actividad cultural. Por su parte, el flamenco vuelve a ocupar un lugar destacado con artistas como Farruquito, Jesús Carmona, Andrés Barrios, Dani de Morón, Sandra Carrasco, David de Arahal, José Maldonado y Kiki Morente, mientras que la danza contará con la presencia del London City Ballet, la bailarina india Malavika Sarukkai y el espectáculo Taranta Gitana, entre otras propuestas.

La mencionada y exitosa exposición Yo fui a EGB brinda un recorrido por la vida cotidiana de varias generaciones a través de objetos tan emblemáticos como los cuadernos Rubio, la colonia Chispas o los materiales escolares de la época. También podrá verse la muestra Arte y misericordia, con obras de maestros del Barroco español como Murillo, Juan de Valdés Leal o Pedro Roldán.

Cultura para combatir el calor

Como complemento a la programación estival, el Ayuntamiento impulsa la tercera edición de la campaña Refúgiate en la Cultura, una iniciativa que convierte algunos de los principales museos de Madrid en espacios donde aislarse de las altas temperaturas mientras se disfruta de una variada oferta cultural.

Durante los meses de julio y agosto, entre las 15:00 y las 18:30 horas, residentes y visitantes podrán acceder gratuitamente a actividades de cine, teatro y flamenco organizadas en distintos espacios museísticos de la ciudad. La iniciativa busca ofrecer alternativas de ocio durante las horas de más calor, al tiempo que acerca la cultura a todos los públicos.

Con esta doble apuesta, Madrid vuelve a convertir el verano en una gran celebración cultural, ofreciendo propuestas para todas las edades y gustos que invitan a disfrutar de la ciudad tanto al caer la tarde como en las horas centrales del día.