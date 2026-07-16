Gaudí, el genio que murió soltero tras varios desengaños con las mujeres

La reciente visita del Papa a Barcelona, donde inauguró la última torre de la Sagrada Familia, ha puesto de relieve a través de las retransmisiones televisivas fundamentalmente, la grandeza arquitectónica de esta catedral de inmensa altura, uno de los monumentos más visitados de España, aún sin terminar, que fuera concebido por un genio llamado Antonio Gaudí i Cornet, nacido en Reus el 25 de junio de 1852. Se trasladó a Barcelona en 1873, inscribiéndose en la Escuela Provincial de Arquitectura, que se distinguía por su espíritu renovador. Como la economía familiar era estrecha, Antonio hubo de ejercer oficios pasajeros para sufragarse los estudios, como el de delineante. Los primeros encargos que recibió fueron trabajos menores como los diseños de las farolas para la Plaza Real de Barcelona, en 1878. Ya mostraba entonces su particular estilo, mezclando formas medievales, simbología religiosa, decoración basada en la naturaleza… Su imaginación era extraordinaria.

El Conde Güell fue su mecenas, gracias al cual pudo emprender sus primeras construcciones. Una de ellas el palacio que se conoce por el apellido de su bienhechor, erigido sobre las ruinas de un par de casas de la calle Conde del Asalto, que se convirtió en un espectacular edificio residencial. No todos los viandantes aprobaban las genialidades de Gaudí. Tardaron los barceloneses en reconocerlo. Entre tanto, sus creaciones habían sido celebradas en Norteamérica, al punto de que le encargaron un hotel en Nueva York, oferta que no llegó a realizar.

De origen modesto, estatura mediana, ojos azules, barba y largos cabellos como era la moda de su época. Con su enorme talento y acentuada originalidad, era el arquitecto más atrevido de entonces que, en su plenitud, solía disfrutar de los placeres mundanos, sobre todo asiduo de buenos restaurantes donde daba buena cuenta de la rica gastronomía catalana, rematada siempre con un soberbio veguero que acariciaba lentamente entre sus labios. Un gourmet de categoría. En esos años de fama acostumbraba a vestir con chaqué y chistera, según costumbre de aquellas calendas.

Un Leonardo del siglo XX

Su biógrafo Gijs van Hensbergen lo describe así: "Cual Leonardo del siglo XX, Gaudí es la apoteosis del artista como inventor". Hay obras suyas de singular creación, mas ninguna supera la Sagrada Familia. Impulsada la obra por la Asociación Espiritual de Devotos de San José, tras la colocación de la simbólica primera piedra, tuvo que transcurrir año y medio hasta que Gaudí aceptó tan impresionante encargo. Desde 1884 fue el arquitecto oficial de un templo expiatorio concebido como "la catedral de los pobres". Con la suntuosidad final, no parece apropiada esa leyenda.

Piadoso en su vida rutinaria, Gaudí pensó de verdad en que su obra sería construida "a mayor gloria de Dios", y así pensaba trazando líneas sobre cada plano instalado en su algo caótico estudio, cada mañana, después de haber asistido a su acostumbrada misa, y la confesión con su mosén de siempre. El templo de la Sagrada Familia era en la concepción de Gaudí "como una intermediación entre el cielo y la tierra".

Otras obras destacadas

Las guías de Barcelona suelen registrar otras obras de Gaudí, como La Pedrera, que cuando la estaba construyendo, al paso de los viandantes, escuchaba risas y comentarios adversos, lo que a él no solía importarle. Sobre esa construcción anotamos la que se conoce como Casa Milá. Un político y empresario, promotor inmobiliario a su vez, Pere Milá, que editaba El Diario Gráfico, contrajo matrimonio con una viuda rica que adquirió un solar en pleno paseo de Gracia, esquina a la calle de Provenza. La fachada parecía una montaña. Se conoció en Barcelona como La Pedrera. Allí es donde se erigió la que se conoce en la capital catalana como Casa Milá, de 1906. Uno de sus proyectos más ambiciosos.

Los turistas que pasean por el centro barcelonés se quedan observando cuando contemplan la Casa Batlló, que se alzó a instancias de un empresario textil, así apellidado, de nombre Josep. Gaudí, sobre el edificio derrumbado del lugar, en 1904 diseñó el muy moderno con ondulaciones, como si emulararan las olas marinas. Para el periodista y escritor Lluis Permanyer era un homenaje a Sant Jordi.

Otros edificios llamativos de Gaudí son Casa Vicens y Casa Calvet, nombres relacionados con sus propietarios. Como quiera que la fama del siempre original arquitecto traspasó sus orígenes catalanes, también diseñó y dirigió las obras de la catedral de Astorga (León) y las de Comillas (Santander), un pabellón de recreo denominado "El Capricho", finca donde veraneaba el marqués del mismo nombre que la bella ciudad cántabra.

Desengaños sentimentales

Había cumplido Antonio Gaudí cincuenta años y se fue a vivir a una casa del espléndido parque Güell de su invención. Comía casi a diario en el taller donde iban creciendo, muy lentamente, las obras de la Sagrada Familia, a las que destinaba todo su tiempo. Sépase que cuando él ya no estaba en este mundo, sus diseños fueron continuados por sus más directos colaboradores. Lo malo es que durante la Guerra Civil, muchos de aquellos planos se perdieron. Y cuanto fue edificándose después hasta nuestros días, digamos que ya no seguían las mismas directrices del maestro, aunque los que prosiguieron la monumental obra procuraron que se mantuviera aquel espíritu innovador, revolucionario, del genio.

Se sabe de su vida íntima algo que le produjo desequilibrios emocionales, quizás también complejos, cuando intentó acercarse a algunas mujeres con el propósito de fundar un hogar. Se fijó en una dama, de nombre Pepita Moreu, de la que puede decirse que fue su gran amor, platónico desde luego. Era natural de Mataró, y rechazó la petición del arquitecto para casarse. Éste frecuentaba esa ciudad.

Con el tiempo pudo enterarse de la vida errante de aquella mujer con la que deseaba matrimoniar. Vivió en Argelia, quedó embarazada de un individuo que la engañó, tipo vicioso, jugador empedernido, que ya estaba casado tiempo atrás en Buenos Aires, pero contrajo con ella una unión, que sería declarada nula, por la bigamia de aquel sujeto. El hijo que tuvo murió de difteria a los tres años. La tal Pepita regresó a Mataró, sobreviviendo casi en la miseria tocando el piano en un bar; se casó con un fabricante de madera, con el que fue madre de cuatro hijos, enviudó, volvió a pasar apuros económicos, contrajo un nuevo enlace en 1900 con un distribuidor de cine, y ya Antonio Gaudí le perdió la pista. Se libró, de todas formas, de haber matrimoniado con aquella mujer a la que dedicó muchos de sus pensamientos y deseos.

No se amilanó por aquellos desaires, intentó conquistar a otras mujeres, y ninguna le hizo caso. Así es que continuó soltero, desengañado por completo de su infortunio sentimental. Dejó a un lado posibles devaneos para centrarse únicamente en su trabajo.

Murió atropellado

Si sus desgracias en ese aspecto amoroso lo convirtieron en un misántropo, su vida acabó de forma trágica. El 7 de julio de 1926 Antonio Gaudí, en un descanso en la Sagrada Familia, dejó el inacabado templo para dirigirse, como hacía a diario, a la cercana iglesia de San Felipe Neri. Iba abstraído, sin duda, pensando sólo en su trascendental obra, cuando inesperadamente un tranvía lo atropelló, sin que su conductor pudiera evitarlo. En su ayuda, acudieron algunos viandantes, llegó la guardia municipal, y no pudieron reconocer al herido, al no llevar encima documentación alguna. Como su aspecto no era muy saludable, y vestía pobremente, lo tomaron por un vagabundo. Trasladado al hospital de la Santa Creu entregó su alma a Dios tres días más tarde.

Desde entonces, transcurridos justamente cien años, la obra magna de Gaudí, esa Sagrada Familia, fue noticia semanas atrás con su inaugurada torre de Jesucristo, de ciento setenta y dos metros y medio desde el suelo; aún espera un último esfuerzo para que esa catedral acabe definitivamente y sea recordada por quien la creó, siendo llamado "el arquitecto de Dios".