Llega a España Oscuridad Absoluta, la esperada expansión de cartas Pokémon

The Pokémon Company International ha lanzado su nueva expansión para el Juego de Cartas Coleccionables (JCC) Pokémon. Bajo el título Megaevolución-Oscuridad Absoluta, esta esperada colección ya se encuentra disponible en establecimientos comerciales de todo el mundo.
Hay que recordar que en Libertad Digital ya abrimos en exclusiva la ETB y varios mazos de combate.
El regreso de la Megaevolución con un toque oscuro
La nueva expansión introduce una misteriosa energía que emerge desde las sombras para otorgar un protagonismo absoluto a poderosas criaturas. Los Entrenadores podrán hacerse con las cartas de Mega-Darkrai ex y Mega-Zeraora ex, mientras que Mega-Chandelure ex y Mega-Excadrill ex también irrumpen con una fuerza devastadora en el campo de batalla.
Estas cartas de Pokémon ex Megaevolución destacan por sus grandes cantidades de PS y sus potentes ataques, lo que abrirá un abanico de posibilidades estratégicas para la creación de barajas competitivas. Sin embargo, este poder conlleva un gran riesgo: si un Pokémon Megaevolución queda Fuera de Combate, el rival podrá tomar tres cartas de Premio en lugar de las habituales.
Formatos de venta y disponibilidad digital
Los jugadores ya pueden adquirir este nuevo set a través de diferentes productos disponibles en tiendas físicas autorizadas:
- Sobres de mejora individuales.
- Cajas de Entrenador Élite con accesorios exclusivos.
- Colecciones especiales temáticas.
Para los aficionados al formato digital, la expansión ya está completamente integrada en la aplicación JCC Pokémon Live, compatible con dispositivos iOS, Android, macOS y Windows.
Al acceder al juego de manera virtual, los usuarios recibirán de forma gratuita un conjunto de accesorios de baraja temáticos y una baraja competitiva de Mega-Darkrai ex como recompensa inicial del nuevo pase de combate. Además, aquellos jugadores que logren avanzar en los niveles del pase podrán desbloquear una segunda baraja centrada en Mega-Chandelure ex.