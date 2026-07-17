Llega a España Oscuridad Absoluta, la esperada expansión de cartas Pokémon

The Pokémon Company International ha lanzado su nueva expansión para el Juego de Cartas Coleccionables (JCC) Pokémon. Bajo el título Megaevolución-Oscuridad Absoluta, esta esperada colección ya se encuentra disponible en establecimientos comerciales de todo el mundo.

Hay que recordar que en Libertad Digital ya abrimos en exclusiva la ETB y varios mazos de combate.

El regreso de la Megaevolución con un toque oscuro

La nueva expansión introduce una misteriosa energía que emerge desde las sombras para otorgar un protagonismo absoluto a poderosas criaturas. Los Entrenadores podrán hacerse con las cartas de Mega-Darkrai ex y Mega-Zeraora ex, mientras que Mega-Chandelure ex y Mega-Excadrill ex también irrumpen con una fuerza devastadora en el campo de batalla.

Estas cartas de Pokémon ex Megaevolución destacan por sus grandes cantidades de PS y sus potentes ataques, lo que abrirá un abanico de posibilidades estratégicas para la creación de barajas competitivas. Sin embargo, este poder conlleva un gran riesgo: si un Pokémon Megaevolución queda Fuera de Combate, el rival podrá tomar tres cartas de Premio en lugar de las habituales.

Formatos de venta y disponibilidad digital

Los jugadores ya pueden adquirir este nuevo set a través de diferentes productos disponibles en tiendas físicas autorizadas:

Sobres de mejora individuales.

individuales. Cajas de Entrenador Élite con accesorios exclusivos.

con accesorios exclusivos. Colecciones especiales temáticas.

Para los aficionados al formato digital, la expansión ya está completamente integrada en la aplicación JCC Pokémon Live, compatible con dispositivos iOS, Android, macOS y Windows.

Al acceder al juego de manera virtual, los usuarios recibirán de forma gratuita un conjunto de accesorios de baraja temáticos y una baraja competitiva de Mega-Darkrai ex como recompensa inicial del nuevo pase de combate. Además, aquellos jugadores que logren avanzar en los niveles del pase podrán desbloquear una segunda baraja centrada en Mega-Chandelure ex.