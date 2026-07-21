¿Se dice "el apoteosis" o "la apoteosis"? La RAE aclara el uso correcto

Una victoria deportiva, como la celebración de España tras conquistar un Mundial, puede dar lugar a expresiones en las que se habla de la apoteosis vivida por los aficionados.

Pero esta voz también provoca dudas cuando llega el momento de escribirla. La Real Academia Española (RAE) recuerda cuál es el uso adecuado y explica algunos de los errores más habituales relacionados con este sustantivo.

La duda con el artículo que acompaña a apoteosis

En algunos textos aparecen construcciones como el apoteosis del fin de fiesta, el apoteosis llegará a las 18:00 o la historia de la génesis y el apoteosis de un gran amor fracasado.

La norma académica establece que apoteosis pertenece al género femenino en todas sus acepciones. Por tanto, el artículo que debe acompañarlo es la.

De este modo, las expresiones anteriores quedarían como Para la apoteosis del fin de fiesta, se reservó la canción que da título a su último álbum, La apoteosis llegará a las 18:00, con la cabalgata que contará con cinco carrozas y Es la historia de la génesis y la apoteosis de un gran amor fracasado.

Por qué se produce la confusión

La duda puede aparecer por la existencia de una regla del español que afecta a algunos sustantivos femeninos que comienzan por una a tónica.

Palabras como agua, águila o hambre utilizan el artículo masculino en singular: el agua, el águila o el hambre. Esta excepción busca evitar una repetición de sonidos que dificulte la pronunciación.

Sin embargo, apoteosis no pertenece a ese grupo. La sílaba tónica no recae sobre la primera vocal, sino sobre la segunda o, por lo que no se aplica esta modificación del artículo.

Una palabra que no lleva tilde

Otra de las dudas habituales relacionadas con esta voz tiene que ver con su acentuación.

En ocasiones aparece escrita como apoteósis, con tilde sobre la segunda o, pero esa grafía no es correcta. Según las normas ortográficas, apoteosis es una palabra llana terminada en s, por lo que no debe llevar acento gráfico.

La forma sin tilde es la que debe utilizarse en cualquier contexto, desde una noticia hasta una expresión relacionada con una celebración o un acontecimiento público.

Apoteósico y apoteótico, dos formas aceptadas

Del sustantivo apoteosis derivan los adjetivos apoteósico y apoteótico, ambos recogidos como formas válidas.

El Diccionario panhispánico de dudas señala que las dos opciones son correctas, aunque su uso no es igual de frecuente. Apoteósico es la forma más extendida, mientras que apoteótico tiene una presencia menor.

En el español actual, esta palabra mantiene su uso para referirse al punto culminante de un acontecimiento, ya sea una celebración deportiva, un espectáculo o cualquier otro momento considerado especialmente destacado.