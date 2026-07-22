Más de 200.000 jóvenes piden la paga de 400 euros del Bono Cultural en solo un mes

Más de 200.000 jóvenes de toda España nacidos en el año 2008 han solicitado ya el Bono Cultural Joven durante su primer mes de vigencia. Esta medida, que otorga una subvención de 400 euros a cada persona que cumpla la mayoría de edad en el actual ejercicio, tiene como objetivo principal incentivar el gasto en productos y actividades vinculadas al sector.

Esta paga gubernamental, impulsada a través del Ministerio de Cultura, alcanza ya su quinta edición. Como principal novedad frente a convocatorias anteriores, la normativa permite por primera vez destinar los fondos públicos a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos formativos, que se suman al consumo tradicional de productos físicos y digitales.

Dos modalidades de gasto

Con la finalidad de fomentar la creatividad de los ciudadanos y promover un acceso más activo al ámbito cultural, el programa actual establece dos modalidades de gasto para los beneficiarios. La primera opción posibilita repartir los 400 euros en diferentes partidas: hasta 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y medios de creación; un máximo de 100 euros para productos en soporte físico; y otros 100 euros dedicados al consumo digital o en línea.

Por otro lado, la segunda modalidad contemplada permite a los solicitantes destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría específica. Los usuarios que se decanten por esta vía podrán invertir los 400 euros íntegros en cursos y talleres de contenido cultural, en la compra de instrumentos o en la adquisición de medios de creación y material artístico.

En paralelo, el departamento que dirige el ministro de Cultura está colaborando con la Plataforma del Tercer Sector para intentar que este bono llegue de manera más efectiva "a los estratos de población más vulnerables".

Para adquirir esta subvención, aquellos que hayan cumplido o vayan a cumplir los 18 años a lo largo de este año tienen de plazo hasta el próximo 31 de octubre para completar el registro en el portal web habilitado por el Ejecutivo. Los requisitos principales exigen tener nacionalidad española y residencia legal en España, aunque también se incluye a solicitantes de asilo, personas bajo protección temporal o extranjeros extutelados.

Una vez concedida la ayuda, los jóvenes disponen de un periodo exacto de un año para utilizar los fondos en cualquiera de las 3.952 entidades que se han adherido al programa en todo el territorio nacional. El importe se gestiona a través de una tarjeta de prepago, la cual se puede llevar de forma virtual en el teléfono móvil o recibirse físicamente en el domicilio del solicitante.