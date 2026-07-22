¿Se dice "ambos inclusive" o "ambos inclusives"? La RAE dicta sentencia

Hay expresiones que se utilizan a diario y que pueden generar dudas incluso entre quienes dominan el idioma. Una de ellas aparece al hablar de fechas, plazos o periodos de tiempo: cuando queremos indicar que tanto el inicio como el final están incluidos.

Frases como "del 1 al 5, ambos inclusives" o "desde este lunes hasta el jueves, ambos inclusive" son habituales, pero esconden un error que la Real Academia Española (RAE) ha querido aclarar.

La forma correcta según la RAE

La duda surge porque muchas personas creen que la palabra debe adaptarse al plural al acompañar a expresiones como 'ambos' o a varios días. Sin embargo, 'inclusive' funciona como adverbio y no cambia de forma.

Por ello, la expresión adecuada es 'ambos inclusive', independientemente de que haga referencia a varios elementos.

Algunos ejemplos correctos serían: "Desde este lunes hasta el jueves 5, ambos inclusive, más de 300 cines participan en esta nueva edición", "En el cuarto trimestre (de octubre a diciembre de 2025, ambos inclusive) fue un 61,1 % más" o "Del 1 al 4 de mayo, ambos inclusive, estarán habilitados los autobuses".

También ocurre con "exclusive"

La misma regla se aplica a 'exclusive', que se utiliza cuando se quiere indicar que algo queda fuera del intervalo. Esta palabra tampoco debe escribirse en plural como 'exclusives'.

La RAE recuerda así que, aunque estas expresiones aparezcan junto a fechas, números o periodos formados por varios elementos, mantienen siempre su forma original.

Una pequeña diferencia de escritura que puede cambiar la corrección de una frase y que sigue generando errores frecuentes en el uso del español.