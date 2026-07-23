¿"Desinteresarse en" o "desinteresarse por"? La RAE aclara la duda

El verbo desinteresarse suele generar dudas cuando llega el momento de elegir la preposición que debe acompañarlo. Aunque en el uso cotidiano aparecen varias formas, el Diccionario panhispánico de dudas establece una preferencia para esta construcción.

La confusión procede, en parte, de su relación con el verbo interesarse, que sí admite otras estructuras. Sin embargo, ambos verbos no funcionan exactamente igual dentro del español.

Una construcción que aparece con frecuencia

En textos escritos pueden encontrarse frases como "Cuando Shirley creció, la industria se desinteresó en ella", "La editorial se desinteresó por el proyecto y la autora no buscó otras opciones" o "Elegir mostrar el cabello canoso no implica necesariamente desinteresarse por la apariencia".

Estas expresiones muestran una vacilación habitual: la elección de la preposición que acompaña al verbo cuando se quiere señalar aquello que deja de despertar interés.

El problema no está en el significado del verbo, sino en la forma de enlazarlo con el elemento al que hace referencia.

La diferencia con "interesarse"

Una de las razones de esta duda es que desinteresarse comparte raíz con interesarse, pero no mantiene exactamente la misma construcción.

Con interesarse son habituales expresiones como "el equipo europeo se interesó en él" o "la empresa se interesó por el proyecto". En cambio, trasladar esas mismas preposiciones al verbo contrario no es la opción preferida por la norma.

El Diccionario panhispánico de dudas distingue así entre ambos usos y recuerda que los verbos relacionados por significado no siempre conservan las mismas estructuras gramaticales.

La recomendación académica

Según la obra de referencia de la Real Academia Española, el complemento que acompaña a desinteresarse debe introducirse con la preposición que expresa aquello de lo que una persona o entidad deja de mostrar interés.

Aunque las formas con otras preposiciones pueden documentarse, se consideran menos aconsejables. Por ello, la recomendación es mantener la construcción considerada preferible en el español estándar.

La corrección afecta a ejemplos habituales en los que bastaría con modificar la preposición para ajustarse al uso recomendado: "la industria se desinteresó de ella", "la editorial se desinteresó del proyecto" o "desinteresarse de la apariencia".