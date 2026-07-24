¿"Cént." o "cts."? La RAE explica cómo escribir correctamente la abreviatura de los céntimos de euro

A la hora de representar por escrito cantidades pequeñas de dinero, especialmente las relacionadas con los céntimos de euro, es habitual que aparezcan dudas sobre cuál es la forma correcta. La Real Academia Española (RAE) recuerda que una mala expresión puede cambiar por completo el valor de la cantidad indicada.

Cuando en la lengua hablada se dice "doce céntimos", las formas correctas de escribirlo son 12 céntimos de euro o 0,12 euros. Sin embargo, una expresión muy extendida como 0,12 céntimos es incorrecta, ya que no equivale a esa cantidad.

El error que cambia el valor de la cifra

La confusión surge porque los céntimos ya representan una parte del euro. Al escribir 0,12 euros, se está indicando que la cantidad corresponde a doce centésimas de euro, es decir, doce céntimos.

En cambio, añadir la palabra "céntimos" detrás de esa cifra decimal modifica el significado. 0,12 céntimos equivale realmente a 0,0012 euros, lo que corresponde a 12 diezmilésimas de euro, una cantidad mucho menor.

Por este motivo, la RAE recomienda evitar esta construcción y optar siempre por una de las dos formas correctas: expresar la cantidad en céntimos o convertirla a euros con su correspondiente cifra decimal.

Cómo abreviar correctamente céntimo

La institución también recuerda que la abreviatura de céntimo es cént. y su plural cts. No obstante, como esta abreviatura coincide con la utilizada para centavo en otros contextos, conviene especificar la moneda para evitar posibles confusiones.

Así, expresiones como "El precio de la carne subió 40 céntimos de euro" o "40 cts. de euro" son adecuadas. En cambio, utilizar fórmulas como "0,12 céntimos" puede llevar a interpretar una cantidad distinta a la que realmente se quiere comunicar.

Una simple diferencia entre escribir "euros" o "céntimos" puede alterar el valor de una cifra. Por eso, al redactar precios o cantidades económicas, es importante mantener la precisión en la forma de expresarlos.