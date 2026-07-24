El Sello de Akira: el descomunal Iron Man de Carmen Carnero, nuevo Joker y Spiderman con Superman

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que cada mes elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este inicio de verano unimos dos meses, junio y julio. Analizamos Iron Man, Doctor Extraño, tres Absolute Batman y el crossover entre Spiderman y Superman.

El Iron Man de Carmen Carnero llega para quedarse

He de reconocer que no leí nada más que los primeros 3 números que precedían a esta nueva etapa. No me convenció lo hecho por Spencer Ackerman con Iron Man, pero esto sí que creo que me va a tener enganchado como me tuvo el penúltimo trabajo de Gerry Duggan antes de este reinicio con Carnero y Joshua Williamson.

Primero vamos con el argumento. Tony Stark quiere atar cabos sueltos y dejar su legado tecnológico bien niquelado, pero la cosa se le tuerce. Madame Máscara se ha aliado con los científicos de IMA y se están dedicando a secuestrar a los jóvenes más listos que Tony había becado. ¿El plan? Fabricar su propio "Tony Stark" a la carta y montarse un arma definitiva que poder controlar. Además, IMA está en plena guerra civil y eso hará que la lucha de poder de los villanos la acabemos pagando todos.

Ahora bien, contado el argumento, vamos con lo más destacado. El trabajo de Carmen es descomunal y no solo por la inmensa calidad y dinamismo que le da a cada escena sino por el rollazo que le da a Iron Man y sobre todo a Tony Stark. ¡Pedazo de chuleta descamisado y canallita que nos da Carnero! Os dejo la foto que lo define perfectamente.

Ahí le tenéis a lo Tom Selleck o David Hasselhoff trabajando descamisado, pelito en pecho y pantaloncitos de época. Eso en cuanto a Tony, pero es que el diseño de la armadura de Iron Man es la mezcla perfecta entre lo tradicional y lo nuevo. Carmen coge a los personajes, los lleva a su terreno y hasta la fecha no se ha equivocado jamás en el fondo y en la forma. Eso no es nada fácil. Carmen no es cumplidora sino definidora, es decir, logra llevarse a su terreno a los personajes y darles algo diferente respetando ideas pasadas. Este es su Tony Stark y lo define a la perfección.

Sinceramente creo que podemos estar ante una gran etapa. Solo he leído las tres grapas de este comic book, sin embargo, ya puedo oler algo diferente, entretenido y que sume al lore de Iron Man. Seguiremos informando.

Un Doctor Extraño de chapuzas por Asgard

Esta nueva cabecera bebe mucho de –ojo spoiler– la muerte de… Thor. Sí, el dios del trueno ha muerto y Extraño tiene mucho que ver. Tras perder su estatus frente al Doctor Doom en el evento Caza Sangrienta, Stephen Strange se convierte en el Hechicero Supremo de Asgard buscando redención. Todo ello mientras ocurre el otro evento de este año, Un Mundo Bajo Muerte. Pero en vez de redención, la muerte de Thor a manos de Loki rompe la conexión con la Tierra, dejando a Strange exiliado en los Diez Reinos y acusado por los asgardianos. A partir de ahí, un Doctor Extraño de chapuzas por Asgard.

La premisa no es mala, tiene su punto aventurero y de ciencia ficción, pero si esto va a consistir en pequeñas chapuzas con villanos medianos… no sé si me apuntaré a seguir esta nueva era de Extraño. Porque en estos tres números veremos a Extraño de tour por los reinos intentando compensar sus errores con apaños mágicos. En este caso con un elfo que apunta a villano de esos que aparecen en un arco y no vuelven a aparecer.

Me gusta el toque de aventuras, la narrativa y el dibujo; sin embargo, no me ha terminado de dar todo lo necesario para engancharme de verdad.

El Joker de Absolute Batman es terrorífico

Hoy tenemos, no una, sino tres grapas relacionadas con Absolute Batman. Empiezo por la mejor con diferencia. El número 15 de la cabecera con el villano por excelencia de Gotham. El Joker siempre ha dado miedo. No en vano hablamos de un payaso loco que es capaz de cualquier cosa. Incluso su apariencia y esa sonrisa eterna nos lleva asustando décadas. Pero nada como esta aberración –en el buen sentido– de Absolute Batman. El Joker siempre ha sido un monstruo, pero aquí lo es literalmente.

En esta maravillosa grapa, sobresaliente a todos los niveles, conoceremos cómo es el nuevo Absolute Joker a través de la narración con voz en off de Alfred. Mientras le cuenta a Bruce qué ha oído acerca del Joker viajaremos por el tiempo buscando su origen. A esto me refiero:

Con dos tipos de dibujo, Snyder nos narra cómo es el nuevo Joker y lo sitúa como un villano monstruoso que encima estaría detrás de sucesos históricos que han causado muchísimas muertes. Un villano en la sombra que está a punto de medirse a Batman. Es tan buena la grapa que cuando la acabas necesitas más. En vena.

También son muy buenas la grapa especial de Arca M, donde veremos la nueva versión del Asilo Arkham en Absolute y el cruce con Wonder Woman y Batman que ya se produjo en la cabecera de la Mujer Maravilla. En este crossover, no solo se verá una buena historia con ambos personajes sino que además se desarrolla más la personalidad de los dos. Son las dos mejores cabeceras de Absolute y vale la pena que se crucen tanto en la serie de Batman como en la de Wonder Woman.

Spiderman y Superman, la última obra de arte de Jorge Jiménez

Son nuestros artistas y hay que elogiarlos. Si antes mencionaba el talento de Carmen Carnero, ahora toca hablar, una vez más, del genio andaluz, Jorge Jiménez. Si con Batman ya deslumbra junto a Matt Fraction qué decir de este histórico crossover en el que podemos ver a Jorge con dos de los personajes más importantes de la historia: Superman y Spiderman.

Como ya pasó con Batman y Deadpool (Masacre) tenemos un crossover entre DC y Marvel. Lo que pasa es que aquí no es un peso pesado y un secundario sino dos titanes de la industria. Masacre no estaba al nivel de Batman, pero Spiderman y Superman sí se sientan a comer en la misma mesa.

En esta historia corta, Clark Kent y Peter Parker descubren una conspiración global mientras investigan la misma noticia como periodistas, enfrentándose a una alianza letal entre Brainiac y el Doctor Octopus. ¿Alguien da más? Dos héroes y dos villanos míticos. Con la esencia de ambas partes a su máximo nivel. Y todo con el ADN de ambos personajes que a pesar de no tener una grapa completa quedan patentes en esta mini grapa.

Y claro, el dibujo es de Jorge Jiménez, que es capaz de hacer esto:

Además, como ya pasó en el otro crossover, tendremos historias muy cortas con otros autores de la talla de Sean Murphy, Greg Rucka, Jim Lee, Matt Fraction, Belén Ortega, Daniel Sampere, Gail Simone, Nicola Scott, Rafa Sandoval, Steve Lieber, Tom King. Me quedo con el toque al dibujo de Jim Lee, Sean Murphy por supuesto los españoles.

En conclusión: una grapa mucho mejor que Batman vs Masacre y repleta de artistas españoles de calidad incontestable.