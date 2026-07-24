Llega la expansión 'Dominador de los cielos' y la megaevolución a Pokémon Pocket

The Pokémon Company ha hecho oficial el lanzamiento de Dominador de los cielos, la esperada nueva expansión del videojuego para dispositivos móviles JCC Pokémon Pocket. Los entrenadores de todo el mundo podrán acceder a este nuevo contenido a partir del próximo 30 de julio, fecha en la que también se implementarán optimizaciones clave en la aplicación y un completo calendario de eventos de verano.

El anuncio ha venido acompañado de un tráiler oficial ya disponible en el canal de YouTube de Pokémon, donde se muestran las primeras ilustraciones de una colección marcada artísticamente por la estética de tormentas inminentes.

El debut de las Megaevoluciones

La principal atracción de esta expansión es la llegada de la mecánica de la megaevolución al formato digital. Los jugadores podrán coleccionar y combatir con cartas de gran poder destructivo, destacando tres incorporaciones principales:

Mega-Rayquaza ex : La deidad de los cielos protagoniza el set con un debut espectacular.

: La deidad de los cielos protagoniza el set con un debut espectacular. Mega-Metagross ex : Potencia el segmento de tipo acero en el metajuego.

: Potencia el segmento de tipo acero en el metajuego. Mega-Gallade ex: Añade nuevas variantes estratégicas al tablero.

Además de estas criaturas, el paquete incluirá nuevas cartas de Entrenador diseñadas específicamente para potenciar los efectos de la Energía y acelerar las líneas de Pokémon Evolución.

Códigos QR y mejoras de calidad de vida

Junto a los nuevos sobres, la aplicación recibirá una actualización de sistema que introduce funciones muy demandadas por la comunidad de jugadores:

Barajas compartidas : Se añade un sistema de códigos QR en 2D para copiar y compartir mazos de forma instantánea entre usuarios.

: Se añade un sistema de códigos QR en 2D para copiar y compartir mazos de forma instantánea entre usuarios. Seguimiento en el Card Dex : Las cartas obtenidas se registrarán de forma retroactiva según el sobre original al que pertenecen para facilitar la colección.

: Las cartas obtenidas se registrarán de forma retroactiva según el sobre original al que pertenecen para facilitar la colección. Protección de racha (Garantía de rareza) : Se estrena una categoría de sobre que asegura una carta de cuatro rombos (◆◆◆◆) o superior tras cumplir ciertas condiciones en aperturas previas.

: Se estrena una categoría de sobre que asegura una carta de tras cumplir ciertas condiciones en aperturas previas. Bono de retorno: Los usuarios inactivos recibirán un paquete de Bienvenida de nuevo que incluye 120 relojes de arena de sobre para ponerse al día.

Calendario oficial de eventos (Agosto 2026)

La hoja de ruta para las próximas semanas se dividirá en misiones de colección y desafíos competitivos detallados en la web oficial: