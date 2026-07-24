Vietnam y el oscuro nacimiento del Castigador: la brutal obra de Ennis y Robertson

Empiezo aclarando qué tipo de Castigador tenemos aquí. Garth Ennis escribió dos versiones de El Castigador: la etapa de Marvel Knights, caracterizada por un humor negro gamberro y paródico dentro del universo de superhéroes, y la etapa de la línea MAX, un relato hiperviolentorealista y maduro centrado en el género bélico, negro y callejero. Uno lo reseñamos al completo en Libertad Digital y hoy arrancamos con el otro, el de la línea MAX, cuyo primer arco ha sido publicado en este Must Have.

Quiero recalcar lo de primer arco porque aunque se puede leer como algo autoconclusivo, aquí solo tenemos la previa de esa cabecera de Punisher y habrá que ver si Panini, como ya hizo con el dueto Ennis-Dillon, decide publicar el resto de esta línea MAX.

Antes de centrarnos en este Nacimiento del Castigador, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Garth Ennis, dibujo de Darick Robertson, contiene Born 1-4, cartoné tapa dura, editorial Panini, 112 páginas y un precio de 16 euros.

Cojan el petate, nos vamos a Vietnam

Un castigo por su amor por la guerra

La premisa del cómic es clara: el Castigador vio la luz antes de que asesinaran a la familia de Frank Castle. Eso es básicamente lo que Ennis nos quiere dejar claro. Coge el lore del personaje y decide darle un matiz importante y ese no es otro que convencernos de que, para Frank, matar no es solo un acto de venganza sino su verdadera razón de ser. Es más, estaría dispuesto a arriesgarlo todo por saborear la guerra eternamente.

Con esa idea en la cabeza, Ennis nos lleva durante cuatro grapas a la guerra de Vietnam donde Castle actúa ya como capitán. Allí viviremos el día a día de su pelotón con una precisión milimétrica por parte de Garth. Porque la gente puede que sitúe a Ennis como un genio de los diálogos y las historias gamberras, pero nuestro querido irlandés es además un consumado experto en cómics bélicos. Él mismo ha reconocido que es lo que más le gusta y con el Castigador supo mezclar ambas facetas de creador.

En estas cuatro grapas conoceremos qué se le pasa por la mente a Frank y también a sus soldados. A través de uno de ellos, el cual está desesperado por volver a casa, viviremos dos maneras muy diferentes de ver el día a día de la guerra. Él quiere salir de allí cuanto antes y Frank está en su verdadero hogar.

Además, Ennis nos meterá de lleno en debates morales sobre lo que es castigar las injusticias y cómo hacerlo en tiempos de guerra. Eso sin olvidar algún que otro detalle de humor negro que, cómo no, es made in Garth Ennis.

Respecto al dibujo, Robertson es una de las grandes parejas de Ennis. Estos son dos ejemplos concretos.

Como se puede ver, el nivel de brutalidad está a la altura del personaje del Castigador, pero también el detalle de los escenarios bélicos que rodean a los soldados en su día a día.

Otro punto a destacar son los diálogos, los cuales sirven para que Ennis nos deje más crítica alrededor de la diferencia de clases. Aquí son los rangos, con generales que priorizan su propio beneficio al bien de sus hombres. Eso sí, con Frank de por medio, si un general debe recibir un castigo se pueden imaginar cuál es.

La verdad es que he disfrutado mucho con este cómic porque no solo ofrece una gran revisión del origen del personaje sino que también le da cierto misticismo a qué ocurre con Frank en Vietnam para que luego el destino le arrebate a su familia.

Conclusión: es Garth Ennis y El Castigador. Ha hecho maravillas con este personaje y este es el inicio de una de sus cabeceras más profundas. No es macarra como la cabecera que tuvo con Ennis y Dillon, sin embargo, este otro tono más serio es incluso más disfrutable si buscas mayor profundidad en la psique de Castle. Robertson redondea la obra con su dibujo sucio (en el buen sentido) y visceral. Si gustan disfruten de la lectura.