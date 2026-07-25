¿"Superestrella" o "súper estrella"? La RAE aclara cómo escribir el éxito de Aitana

La victoria de la selección española de fútbol en el Mundial masculino ha convertido Superestrella, de Aitana, en una de las canciones más escuchadas durante las celebraciones. Su popularidad ha traído consigo una duda ortográfica que muchos se hacen al escribir su título: ¿debe llevar tilde o no? ¿Es correcto escribir superestrella, súperestrella o incluso separar ambas palabras?

La Real Academia Española (RAE), a través de una consulta lingüística difundida por la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), ha aclarado cuál es la forma adecuada y qué norma ortográfica se aplica en este caso.

Cómo se escribe correctamente

Como el resto de los prefijos, super- se escribe, por lo general, unido a la palabra a la que acompaña. Una vez formada la nueva palabra, se aplican las normas generales de acentuación.

Por ese motivo, la RAE explica que la forma correcta es superestrella, sin tilde, ya que se trata de una palabra llana terminada en vocal.

La institución recuerda además que no son adecuadas grafías como súperestrella, súper estrella, super estrella o super-estrella, que suelen verse con frecuencia.

Cuándo va en mayúscula

Cuando superestrella se emplea como sustantivo común, debe escribirse en minúscula, como en el ejemplo que ofrece la RAE: "Un equipo formado por superestrellas".

Sin embargo, si se hace referencia al título de una obra, lo correcto es escribirlo con mayúscula inicial y en cursiva. Así ocurre con la canción de Aitana: Superestrella.

La institución ilustra este uso con la frase: "La canción Superestrella se escuchó durante la celebración".