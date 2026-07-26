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Cultura

¿"San Jacobo" o "sanjacobo"? La RAE aclara la ortografía del popular plato

El nombre de este popular plato de jamón y queso genera dudas desde hace años y la RAE explica cuál es la forma adecuada.

El nombre de este popular plato de jamón y queso genera dudas desde hace años y la RAE explica cuál es la forma adecuada.
sanjacobo | Pexels

En las cartas de muchos restaurantes y en los lineales de los supermercados es habitual encontrar distintas formas de escribir el nombre de este conocido plato de jamón y queso. Hay quien opta por San Jacobo, otros escriben San-Jacobo y tampoco falta la forma sanjacobo. La duda surge porque su nombre procede, aparentemente, del de un santo, lo que lleva a preguntarse si debería escribirse con mayúsculas y separado.

La Real Academia Española (RAE), a través de una de sus consultas lingüísticas, ha aclarado cuál es la grafía adecuada y por qué este término sigue unas normas diferentes a las del nombre propio del que procede.

La forma recomendada por la RAE

La Academia explica que cuando el nombre propio de una persona pasa a designar un objeto, un alimento o un producto, deja de funcionar como nombre propio y se convierte en un nombre común lexicalizado.

Por ese motivo, pasa a regirse por las normas generales de la ortografía del español.

En consecuencia, la forma recomendada es sanjacobo, escrita en una sola palabra y con minúscula inicial.

También admite otra variante

El diccionario académico recoge, no obstante, una segunda posibilidad.

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Además de sanjacobo, también considera correcta la grafía san jacobo, escrita en dos palabras y también con minúsculas.

En cambio, formas como San Jacobo, con mayúsculas, o San-Jacobo, con guion, no son las recomendadas cuando se hace referencia al plato.

La explicación responde al mismo criterio que se aplica a otros términos cuyo origen está en nombres propios, pero que con el paso del tiempo han pasado a designar objetos o productos de uso común.

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