Dados, codicia y neón: ¿Por qué "Las Vegas" lucha por reinar dentro de los juegos de dados familiares?

Seguimos analizando dentro de nuestra sección de coleccionismo y entretenimiento los mejores juegos de mesa del mercado. Después de analizar Héroes de las Tierras Fronterizas, el kit de inicio más reciente que llegó al mercado en castellano en marzo de 2026 dentro del mundo Dungeons & Dragons, hoy nos toca viajar a la ciudad del pecado.

La adrenalina de los grandes casinos de Nevada se traslada a las mesas de juego con Las Vegas, un título diseñado por Rüdiger Dorn, que lucha por reinar dentro de los juegos de dados familiares. Dentro de sus puntos positivos tenemos la estética, por supuesto, la cual te entra directamente por los ojos apostando por la luminosidad y el color propio de Las Vegas. Además, no tenemos demasiada complejidad en los juegos, es decir, se adapta a una noche de juegos familiar sin necesidad de tanta parafernalia como en los juegos reales.

¿Cómo se juega? Los participantes se enfrentan a seis casinos impresos en cartón, cada uno asociado a un número del dado, donde se reparten de forma aleatoria suculentos fajos de billetes. En su turno, el jugador simplemente lanza su reserva de dados y debe tomar una decisión táctica inmediata: elegir un valor numérico y colocar todos los dados que muestren ese resultado en el casino correspondiente. Este bucle se repite de forma dinámica, generando una constante redistribución de fuerzas sobre la mesa y obligando a los jugadores a decidir si concentran sus fuerzas en los premios más valiosos o se conforman con los casinos menos codiciados pero más seguros. Al final de cada ronda, el jugador con más dados en un casino se lleva el botín principal, pero aquí viene el giro que genera disputas maravillosas. Las reglas dicen que cualquier empate en el número de dados anula por completo a los implicados. Esta norma provoca giros dramáticos constantes, permitiendo que dos jugadores que han competido ferozmente por un premio millonario se eliminen mutuamente, dejando el dinero en manos de un tercer participante que apenas había invertido un único dado en ese lugar.

Como pasa en Las Vegas, tendrás momentos de gran alegría y momentos de enorme frustración. Eso es bueno y malo. Bueno, porque la tensión es constante, y malo porque si tienes algún amigo que no soporta perder, aquí lo puede vivir en su máxima expresión.

Conclusión: perfecto para grupos de amigos que busquen un pique sano entre ellos. Lo veo como una opción ideal para quienes entienden que los juegos de mesa son, ante todo, una excusa perfecta para juntarse y, ¿por qué no?, arruinarle la jugada a tu mejor amigo con una sonrisa en la cara.