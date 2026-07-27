El dibujante español Javier Rodríguez se alza con tres Premios Eisner en la Comic-Con de San Diego

El noveno arte español está de enhorabuena tras la última edición de la popular convención celebrada en la ciudad californiana. El ilustrador Javier Rodríguez se ha erigido como uno de los grandes triunfadores de los prestigiosos Premios Eisner, galardones considerados como los Óscar de la industria viñetista, cuya ceremonia de entrega tuvo lugar en el marco de la Comic-Con de San Diego durante este fin de semana.

El creador nacional cosechó un éxito rotundo gracias a su trabajo en Absolute Martian Manhunter, editada por la gigantesca DC Comics. Por esta obra, obtuvo la estatuilla a la mejor miniserie, un reconocimiento compartido con el guionista Deniz Camp. Asimismo, su impecable labor gráfica le valió el premio individual al mejor dibujante y entintador, confirmando el excelente estado de forma de su trayectoria en el exigente mercado norteamericano.

El tercer reconocimiento de la velada para el español llegó de forma más amplia, premiando su destreza conjunta en tres de sus últimos trabajos: la ya citada Absolute Martian Manhunter, junto con los números Batman & Robin: Year One #7 y The New Gods #8. Con esta triple corona, se consolidó como uno de los autores más destacados de toda la gala. La miniserie sobre el detective marciano fue, además, la más aplaudida de la noche del viernes, ya que también sumó un galardón a la mejor rotulación para Hassan Otsmane-Elhaou.

Este aclamado título forma parte de la novedosa línea editorial Absolute Universe, una ambiciosa apuesta pergeñada por DC para ofrecer reinvenciones sorprendentes de sus personajes más icónicos. En concreto, esta cabecera relata la trepidante historia de un agente del FBI cuya mente acaba fusionada de manera imprevista con la conciencia de una poderosa entidad extraterrestre.

No es la primera vez que el ilustrador prueba las mieles del éxito en esta prestigiosa ceremonia. Ya en el año 2025, logró su primer Premio Eisner a la mejor serie limitada por la obra Zatanna: Bring Down the House, en aquella ocasión formando equipo creativo con la guionista canadiense Mariko Tamaki.

Sin embargo, los éxitos patrios no terminaron ahí. La brillante ilustradora Laura Pérez se sumó al palmarés al conseguir el Eisner a la mejor edición estadounidense de material internacional. Su galardonada obra, Nocturnos, fue publicada originalmente en nuestro país y llevada al mercado anglosajón por la editorial Fantagraphics, contando con la precisa traducción de Andrea Rosenberg.

La huella hispana en esta edición de 2026 dejó también un momento para el recuerdo histórico con el ingreso del mítico guionista argentino Héctor Germán Oesterheld en el Salón de la Fama. El inolvidable creador de la obra cumbre El Eternauta, asesinado en 1977, recibió esta emotiva distinción honorífica que subraya su incalculable legado literario e intelectual.

Por otro lado, entre el resto de premiados de la noche destacaron apuestas como Absolute Batman, que se coronó como la mejor serie continua, o Assorted Crisis Events, elegida como la mejor serie nueva. En el ámbito individual, la propia Mariko Tamaki fue reconocida como mejor guionista, mientras que Jamal Campbell brilló como mejor autor completo.

Esta lluvia de reconocimientos certifica que la presencia española en la élite del cómic mundial ha dejado de ser una anécdota para convertirse en una constante incontestable. A lo largo de la última década, multitud de dibujantes y coloristas formados en nuestras fronteras han logrado consolidar su talento y dominar los grandes sellos de la exigente industria estadounidense.