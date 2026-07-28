La Unesco incorpora 25 nuevos enclaves a la Lista del Patrimonio Mundial, que ya suma 1.273 sitios

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha incorporado 25 nuevos enclaves a la Lista del Patrimonio Mundial durante la 48.ª reunión de su Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en la ciudad surcoreana de Busán. Con estas nuevas inscripciones, el listado alcanza 1.273 bienes distribuidos en 173 países, con el objetivo de contribuir a la protección y conservación del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional.

El Comité del Patrimonio Mundial es el órgano encargado de evaluar y aprobar las candidaturas presentadas por los Estados parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972.

Entre las 25 nuevas incorporaciones figuran lugares históricos, conjuntos arquitectónicos y espacios naturales repartidos por Europa, Asia, África y América. El listado aprobado por la Unesco es el siguiente:

Monte Olimpo (Grecia).

Castillos del monte Amel (Líbano).

Playas del Desembarco del Día D en Normandía (Francia).

Teatros de la Amazonia (Brasil).

Antiguo sitio budista de Sarnath (India).

Obra arquitectónica de Alvar Aalto (Finlandia).

Castillo de Alamūt y fortificaciones asociadas (Irán).

Antiguas capitales de Asuka y Fujiwara (Japón).

Reserva Marina de Áqaba (Jordania).

Paisaje migratorio de Boma-Badingilo (Sudán del Sur).

Parque Nacional de Garamba (República Democrática del Congo).

Centro modernista de Gdynia (Polonia).

Sitios de la industria artesanal de porcelana de Jingdezhen (China).

Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee (Estados Unidos).

Mezquitas rupestres y lugares sagrados asociados de Mangystau (Kazajistán).

Fortalezas reales de los Capetos de Languedoc (Francia).

Sebastia (Palestina).

Arquitectura modernista de Taskent (Uzbekistán).

Yacimientos de fósiles de peces óseos del Limfjord occidental (Dinamarca).

Complejos funerarios de la nobleza xiongnu (Mongolia).

Medinas de los sultanatos históricos de Comoras (Comoras).

Roças de Santo Tomé y Príncipe (Santo Tomé y Príncipe).

Sistema de teatros de condominio de estilo italiano de los siglos XVIII y XIX (Italia).

Pueblo de Sidi Bou Said (Túnez).

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, en Nakhon Si Thammarat (Tailandia).

Una lista creada para proteger el patrimonio

La Lista del Patrimonio Mundial nació tras la aprobación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, que unificó dos iniciativas internacionales: una dedicada a la conservación del patrimonio cultural y otra centrada en la protección de espacios naturales.

El precedente que impulsó esta cooperación internacional fue la construcción de la Presa Alta de Asuán, en Egipto. La obra amenazaba con inundar el valle donde se encontraban los templos de Abu Simbel, que finalmente fueron desmontados, trasladados y reconstruidos en un terreno más elevado.

Según los datos facilitados por la Unesco, aquella operación tuvo un coste de 80 millones de dólares, de los que aproximadamente la mitad fue financiada mediante aportaciones de unos 50 países.

Además del reconocimiento internacional, la inscripción en la lista permite acceder a mecanismos de apoyo como el Fondo del Patrimonio Mundial, que destina 4 millones de dólares anuales a actuaciones de conservación y difusión, además de ayudas económicas en situaciones de emergencia.

Italia, China y España encabezan el listado

Tras las nuevas incorporaciones, Italia continúa siendo el país con más bienes inscritos, con 62, seguida de China, con 61, y España, con 50.

Para optar a la inscripción, cada candidatura debe figurar previamente en una lista indicativa nacional. Posteriormente, el Estado presenta un expediente que es evaluado por los organismos consultivos antes de que el Comité del Patrimonio Mundial vote su inclusión.

Entre los enclaves más conocidos del listado se encuentran las Pirámides de Giza, la Gran Muralla China, Venecia y su laguna, Machu Picchu, el Taj Mahal, los templos de Angkor, las Islas Galápagos, la Alhambra de Granada, Chichén Itzá y el Parque Nacional de Yosemite.

Los desafíos del reconocimiento

La inscripción como Patrimonio Mundial no siempre cuenta con el respaldo de las comunidades afectadas. En España, la candidatura del Paisaje del Olivar de Andalucía no continuó adelante después del rechazo expresado por parte de agricultores, que manifestaron su preocupación por las posibles limitaciones derivadas del reconocimiento.

También existen casos en los que el incremento del turismo ha generado rechazo entre la población local. Es el caso de Vlkolínec, en Eslovaquia, cuyos vecinos han mostrado su preocupación por el elevado número de visitantes que recibe la localidad desde su inscripción en la lista.

Asimismo, la protección del patrimonio puede condicionar determinadas actuaciones sobre edificios históricos. En ciudades españolas como Toledo, Córdoba y Cáceres, la instalación de paneles solares en inmuebles protegidos está sujeta a restricciones derivadas de la conservación de su valor patrimonial.