¿"No das más de sí" o "no das más de ti"? La RAE aclara cuál es la forma adecuada

Hay expresiones que utilizamos a diario sin detenernos a pensar si están correctamente construidas. Una de ellas aparece especialmente en momentos de cansancio o saturación, cuando alguien siente que ha llegado al límite de sus fuerzas.

Frases como "no das más de sí" se escuchan con frecuencia en conversaciones y también aparecen en medios de comunicación, pero su forma puede variar dependiendo de quién protagonice la acción.

La Real Academia Española (RAE) explica que la expresión "dar de sí" se utiliza con el sentido de "tener rendimiento" y que, cuando se aplica a personas, el pronombre debe ajustarse a la persona gramatical correspondiente.

Un error frecuente en textos y conversaciones

La RAE señala que es habitual encontrar ejemplos como "En ocasiones, sientes que no das más de sí" o "Tienes la sensación de que no das más de sí".

En estos casos, lo adecuado sería adaptar el pronombre al sujeto, ya que se está hablando directamente con una segunda persona.

El motivo de la confusión está en que la forma "sí" se ha extendido como una especie de fórmula fija, aunque su uso no corresponde a todos los casos.

Una regla que se repite en otras expresiones

Esta misma cuestión aparece en otras construcciones con pronombres reflexivos, como "volver en sí" o "estar fuera de sí".

Así, dependiendo de la persona, pueden aparecer formas como "he vuelto en mí" o "estás fuera de ti", mientras que la tercera persona mantiene expresiones como "volvió en sí" o "está fuera de sí".

La recomendación de la RAE es prestar atención a quién realiza la acción para elegir el pronombre adecuado y evitar convertir una forma válida en una expresión incorrecta por generalización.