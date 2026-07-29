Infernal Hulk consolida la era de los monstruos en los cómics Marvel

Repasamos lo sucedido hasta ahora. La etapa previa a la serie actual que hoy reseñamos abarca los primeros 30 números de The Incredible Hulk (2023-2025), guionizada por Phillip Kennedy Johnson y que es conocida en el lore de Marvel como La Era de los Monstruos. La historia comienza con Hulk dominando totalmente a Bruce Banner, a quien mantenía prisionero mentalmente como venganza por los traumas del pasado. En ese contexto se despierta un mal ancestral como la Primogénita y con ella un ejército de criaturas demoníacas bajo sus órdenes.

Obligados a huir en un viaje por carretera por la América profunda, Banner y una nueva joven aliada llamada Charlie son atacados constantemente por este tipo de criaturas, haciendo que cada grapa sea un duelo de monstruos contra Hulk. Ese tono a lo episodios de Supernatural le ha servido para ser una cabecera exitosa, sobre todo porque al dibujo teníamos a un espectacular y explícito Nick Klein, capaz de hacer este tipo de cosas:

Esa mezcla de terror oscuro y mitológico, donde cada monstruo antiguo buscaba cazar al gigante verde, acaba con Bruce Banner fuera del cuerpo de Hulk y con un Hulk Infernal controlado por la Primogénita. Y es a partir de ahí donde entra este tomo y esta nueva cabecera, la cual arranca con cuatro números en esta rústica y una periodicidad trimestral. ¿Me ha gustado? Sigan leyendo porque se vienen curvas.

Esta primera rústica es… ¡Descomunal! No solo porque el guion sigue teniendo la misma calidad que lo previo, sino porque Klein está desatado. Incluso se atreve con una splash page en la que diseña la capital del reino infernal de Hulk. Una auténtica locura. Y cuando las locuras se hacen bien aquí está un servidor para entregarse a la lectura como si estuviese poseído.

Con este nivel de dibujo y la solidez del guion de Johnson, esta cabecera está destinada al éxito. No me cabe duda. Además, aquí volvemos a la fórmula de todos contra Hulk y veremos a Los Vengadores buscando cómo derrocar a este nuevo rey de los monstruos. Como en World War Hulk, pero con el infierno de por medio. Además, en una subtrama Banner será protagonista y, aunque quiera huir de su pasado, el mismo le perseguirá para delicia de los fans.

Por lo tanto tenemos: un guion consistente con un nuevo lore de monstruos, un villano a la altura, a Hulk poseído y en plan rey del infierno y todo ello dibujado a lo bestia y sin censura. Resultado: una cabecera que se recordará. Ojo, si no has leído nada de lo anterior, entrar puedes entrar, porque al final es un blockbuster de manual, pero lo suyo es disfrutar de lo anterior para leerlo con conocimiento de causa.

Conclusión: Hulk lleva tiempo visitando ideas alejadas de su lore primigenio y la verdad es que están acertando de lleno. Aquí se sigue explotando el mundo de los monstruos y la verdad es que le queda que ni pintado al gigante verde. Phillip Kennedy Johnson mantiene un nivel muy alto durante toda la etapa y el dibujo de Nick Klein es ambrosía pura para los fans de lo gore. Sin duda, una etapa que vale la pena y que ahora se abre un Infernal Hulk que promete emociones fuertes. Si gustan, disfruten de la lectura.