Japón exige reconocimiento facial para evitar la especulación con las nuevas cartas Pokémon

El nuevo set de cartas físicas de Pokémon en Japón sale este viernes 31 de julio y dentro de unos meses en España. La expansión se titula "Storm Emeralda" y es uno de los lanzamientos más esperados del año para el Juego de Cartas Coleccionables (TCG) por el Pokémon que la lidera, Mega Rayquaza.

El set base está compuesto por 76 cartas diferentes, número que superará las 115 variedades cuando se sumen todas las versiones secretas con ilustraciones especiales de arte alternativo. El gran protagonista de esta edición física es Mega Rayquaza ex, cuyo regreso ha generado una enorme expectación entre los jugadores competitivos y los coleccionistas de todo el mundo.

Como suele ocurrir, ya se han filtrado la mayoría de cartas. Estos son algunos ejemplos:

Locura set "Storm Esmeralda" del Pokemon TCG. tiene mucho AR increíbles 😍😍 pic.twitter.com/2IeOm5zQiA — Walter Alex (@alexvvtcg) July 28, 2026

Las Special Ilustration Rare de Storm Esmeralda van DURISIMAS 🔥

Se viene vídeito pronto analizando a fondo😜 pic.twitter.com/9b2zbRl3hl — IosuaTCG (@IosuaRodriguez) July 28, 2026

Storm Esmeralda has some bangers leaked! Delta Reign is definitely gonna be a must for me! pic.twitter.com/9vAN4VLLnR — ✯ Kaijo ✯ (@KaijoYT) July 28, 2026

La principal innovación de este set es la introducción de los Split Stadiums (Estadios divididos), una mecánica inédita en el juego físico. Para poder activar y poner en juego uno de estos estadios, el jugador está obligado a tener dos cartas específicas en la mano al mismo tiempo y unirlas en la mesa. Esto añade una nueva capa de estrategia y exigencia a la hora de construir y gestionar los mazos.

Reconocimiento facial para comprar cartas

Debido a la especulación y a la fiebre coleccionista, las tiendas oficiales Pokémon Center de Japón han tomado medidas extremas contra la reventa masiva. Para poder comprar sobres o cajas de Storm Emeralda a precio oficial en el país nipón, ahora es obligatorio superar un estricto sistema de reconocimiento facial para validar los turnos de compra. Esto busca proteger el inventario para los jugadores reales frente al acaparamiento de los revendedores.

El tema es tan serio que esto se hace para evitar cambios de disfraz en plena tienda. ¿Qué es esto? La gente compra los sobres que les toca en su turno, se cambian de ropa y de apariencia y vuelve a ponerse en la cola para repetir jugada. Una locura.

La llegada del 30 aniversario ha provocado que todas estas medidas se instalen antes de septiembre, fecha en la que llega este ser conmemorativo.