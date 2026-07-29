Jed Mackay sigue consolidando al Caballero Luna como una de las mejores series de Marvel

Como ya adelantamos en anteriores análisis, algo está pasando con el Caballero Luna y con esos abundantes números 1 cada poco tiempo. Lejos de responder a un fracaso comercial o a un cambio de rumbo creativo, la realidad es diametralmente opuesta. Es un símbolo de solidez en cuanto al proyecto y eso es algo que no abunda en los cómics Marvel últimamente. El aplaudido trabajo del guionista Jed Mackay al frente de las aventuras de Marc Spector sigue sumando seguidores y la razón de tanta renumeración se basa en lo siguiente: cuando las ventas se estabilizan, la editorial recurre al estímulo artificial de un nuevo número 1 para atraer a lectores debutantes.

Es un tema que va más allá de la fidelización. Si una etapa que triunfa tiene varias escalinatas de subida al barco, más pasajeros habrá en él y por tanto más dinero ganará la Casa de las Ideas. ¿Es una táctica que solo va a lo comercial? Sí, por supuesto. ¿Y? Es lo que hacen las empresas y Marvel es, sorpresa, una empresa.

Os doy algunos datos. El volumen de Moon Knight #1 (julio de 2021) superó la barrera de las 200.000 copias estimadas vendidas en su mes de lanzamiento. Entró directamente en el Top 10 de ventas en EEUU. Y actualmente se mantiene en un estadio medio alto a nivel de ventas regulares. Nada mal para un personaje que está lejos de los más vendibles y famosos.

Volviendo a la cabecera en sí, nos encontramos ante una de las etapas más sólidas del personaje, con serias aspiraciones a convertirse en un clásico absoluto de su mitología. El apartado gráfico del dibujante Alessandro Cappuccio hizo que, entrega tras entrega, tuviésemos un auténtico espectáculo visual que justifica por sí solo el seguimiento de la serie aunque en este caso, no tenemos a Cappuccio al frente. Ya no está en la seria. Aun así, el trabajo de Delmaya Pramanik y Domenico Carbone en el capítulo gráfico es de un nivel notable y se asemeja mucho al estilo de Alessandro. Por lo tanto no tendremos un cambio de estilo que se note demasiado.

En el plano argumental, Mackay ha logrado expandir el universo del héroe de la medianoche enriqueciendo de forma notable a su elenco de secundarios. La cabecera ha sabido tejer una estructura familiar muy similar al ecosistema de Batman, un factor que ha terminado por fidelizar por completo al público. Esto se mantiene en este número porque el Caballero Luna ha fracasado en su primer duelo ante el villano Achilles Fairchild y ahora le toca renacer y vengarse. Todo ello bajo el prisma de un tema muy callejero: la lucha contra los traficantes de drogas. Es otro punto que Mackay domina en esta cabecera, convertir al Caballero Luna en un defensor del ciudadano de a pie. Ahí está brillando esta misión medianoche y ahí los secundarios de la trama encuentran el núcleo familiar que tanto destaca.

Conclusión: ya no está Cappuccio, pero todo lo demás es sobresaliente. Si quieres una cabecera consistente, que llegue cada cierto tiempo y que no baje de calidad, esta es tu opción a elegir. Eso sí, yo me haría con lo previo, que aún está disponible, y arrancaría con algún número 1 previo. Si gustan, disfruten de la lectura.

Apartado técnico del cómic: guion de Jed Mackay, dibujo de Alessandro Cappuccio, Domenico Carbone y Devmalya Pramanik, contiene Moon Knight: Fist of Khonshu 0-5, rústica tapa blanda, 136 páginas y un precio de 17,50 euros.