¿"Le prendió fuego" o "lo prendió fuego"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

Las noticias sobre incendios, sucesos o actos vandálicos suelen incluir una expresión que despierta dudas entre muchos hablantes: ¿se dice 'le prendió fuego' o 'lo prendió fuego'? Aunque pueda parecer que una de las dos formas es incorrecta, lo cierto es que ambas están admitidas, aunque su uso depende de la variedad del español.

La Real Academia Española (RAE), a través del Diccionario panhispánico de dudas, explica que las dos construcciones son válidas, pero no se emplean de la misma manera en todos los países hispanohablantes.

La forma más habitual en el español general

En el español general, lo habitual es entender que, en la expresión 'prender fuego a algo', el complemento directo es fuego. Por ese motivo, el elemento que arde se expresa mediante el pronombre 'le'. Así, es normal encontrar frases como 'Le prendió fuego a la leña', 'Le prendieron fuego al coche' o 'Una sola brasa le prendió fuego al bosque'.

Este es el uso predominante en España y en buena parte de los países hispanohablantes, por lo que suele ser la construcción que aparece con mayor frecuencia en los medios de comunicación.

El uso de 'lo' y 'la' en Argentina y Uruguay

Sin embargo, la RAE señala que en el español del área rioplatense, especialmente en países como Argentina y Uruguay, 'prender fuego' funciona como una expresión unitaria. En esos casos, el objeto que se quema pasa a interpretarse como complemento directo y, por ello, se emplean los pronombres 'lo, la, los o las'.

De este modo, construcciones como 'Lo prendió fuego' o 'La prendieron fuego' también son completamente correctas dentro de esa variedad del español.

No es un error, sino una diferencia regional

La Academia aclara que ninguna de las dos opciones es incorrecta. La diferencia responde únicamente al uso que se ha consolidado en distintas zonas del mundo hispanohablante.

Por ello, tanto 'le prendió fuego' como 'lo prendió fuego' son formas adecuadas siempre que se empleen en el contexto lingüístico correspondiente. Si encuentras ambas expresiones en las noticias, no significa que una esté mal escrita, sino que reflejan dos maneras distintas, e igualmente válidas, de expresar la misma idea.