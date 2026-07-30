Así es 'The Boy Wonder', la brillante fábula sobre el hijo biológico de Batman y el legado de los Robin

De tal palo, tal astilla… pero con muchos matices. Así podríamos definir la relación entre Bruce Wayne y su hijo Damian. ¿No sabías que Batman tenía un hijo biológico? Pues sí. Damian Wayne es el hijo biológico de Bruce Wayne y Talia al Ghul, es decir, es a su vez el nieto del villano Ra's al Ghul.

Damian debutó en el cómic Batman #655 (septiembre de 2006), y ahí arrancó la etapa de Grant Morrison y el dibujante Andy Kubert. Era conocida como Batman e Hijo. Años después el lore del personaje ya está establecido, pero fue poco a poco debido a la complejidad de escribir sobre el mismísimo hijo de Bruce. En este cómic que hoy os traigo a la sección, no solo tenemos un arco maravilloso en el que vemos el origen y la evolución de Damian sino que de paso Juni Ba nos resume en cada grapa quién fue cada Robin y cómo evolucionaron con el paso del tiempo.

Esta miniserie de cómics The Boy Wonder está escrita e ilustrada íntegramente por el artista franco-senegalés Juni Ba, que realiza un trabajo impecable llevando esta historia al terreno de las fábulas. Como si de un juglar se tratase vemos cómo un niño secuestrado por un atracador le cuenta a este cinco historias relacionadas con Damian y Batman. Así crea empatía con este delincuente y a la vez le intenta convencer de que cambie de vida con cada historia. Todas con moraleja y todas con un profundo análisis del pasado de todos los Robins.

Ahora rematamos la reseña, pero antes, respondemos a una pregunta que viene al pelo.

¿Cuántos Robin ha tenido Batman?

En la continuidad principal de los cómics de DC, Batman ha tenido cinco Robins oficiales. El primero de ellos fue Dick Grayson, un joven acróbata de circo huérfano que ayudó a Batman a fundar el concepto del "Joven Maravilla". Con los años, Grayson creció, buscó su propia identidad y se convirtió en el héroe independiente conocido como Nightwing, líder de los Jóvenes Titanes.

El segundo fue Jason Todd, un joven de la calle con un carácter mucho más rebelde y conflictivo que su predecesor. Su historia quedó marcada por la tragedia cuando el Joker lo asesinó brutalmente, un evento que atormentó a Batman por años hasta que Todd resucitó tiempo después, adoptando la identidad del violento antihéroe Red Hood. Por cierto, a este Robin lo mataron los lectores, eligiendo en una encuesta de la época.

Tras la muerte de Jason, llegó Tim Drake que dedujo la identidad secreta de Batman por su propia cuenta y asumió el puesto. Drake se destacó principalmente por sus extraordinarias habilidades detectivescas, y más adelante continuó su carrera heroica bajo el nombre de Red Robin.

El cuarto lugar fue para una mujer, Stephanie Brown, quien ya operaba en Gotham como la vigilante Spoiler. Su paso como Robin fue el más breve de la continuidad principal debido a constantes roces con Batman, aunque más tarde se convertiría en Batgirl.

Y el quinto y actual Robin de la línea temporal principal es Damian Wayne, el hijo biológico de Bruce Wayne y Talia al Ghul. Habiendo sido criado y entrenado desde su nacimiento por la Liga de los Asesinos, Damian tardó en aceptar los códigos éticos de su padre porque para él matar era la mejor solución ante sus enemigos.

Volviendo al cómic como tal, se nota que estamos dentro del sello Black Label ya que tenemos una historia perfectamente contada y adulta que además incorpora un estilo visual que parece sacada de un libro del medievo. De esto estoy hablando:

No solo hay una calidad gráfica original y potente, sino que todo se redondea con el color de Chris O'Halloran. Cada grapa corresponde a un Robin y a una moraleja concreta, pero todo gira en torno a Damian, logrando que rápidamente empatices como lector con él y con su búsqueda vital.

Conclusión: de los mejores cómics para leer este verano. Si no conocías a Damian, este cómic te hará fan absoluto de este niño lleno de ira, rabia y ganas de encajar en un mundo que de primeras le rechaza. No solo te vale para conocer al hijo de Batman sino que de una tacada conocerás la historia de todos los Robins. La edición, perfecta con y sin sobrecubierta. Si gustan, disfruten de la lectura.