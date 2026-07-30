La RAE aclara la eterna duda: ¿"rescatista" o "rescatador"?

Cada vez que se produce un terremoto, un incendio o cualquier otro gran siniestro, los medios informan del trabajo de quienes buscan supervivientes entre los escombros. En esas noticias suele repetirse un término que no convence a todos los lectores: "rescatista". ¿Es realmente correcto o habría que hablar siempre de "rescatadores"?

La duda es habitual porque ambas palabras conviven en el uso diario y muchos creen que una de ellas es un error o un extranjerismo. Sin embargo, la respuesta de la lengua española es algo más matizada.

#RAEconsultas «Rescatador, -ra» tiene el sentido general de 'que rescata', mientras que «rescatista» se ha fijado en el uso para hacer referencia, de manera específica, a quien se ocupa profesionalmente de rescatar a víctimas de accidentes o catástrofes. V. el «DLE»:… — RAE (@RAEinforma) June 29, 2026

Dos palabras correctas, pero con un matiz diferente

El español admite tanto "rescatador" como "rescatista" para referirse a quien participa en un rescate. No obstante, no siempre transmiten exactamente la misma idea.

Mientras que "rescatador" es una denominación general para quien rescata a una persona, "rescatista" se ha consolidado como un término más ligado a los equipos especializados que intervienen en emergencias, como terremotos, derrumbes, inundaciones o accidentes de gran magnitud.

Qué dice la RAE

El Diccionario de la lengua española recoge "rescatista" con el significado de "persona que se ocupa del rescate de víctimas en un siniestro", por lo que su empleo está plenamente respaldado.

Esto significa que expresiones como "los rescatistas continúan buscando supervivientes" son completamente correctas y no necesitan sustituirse por "rescatadores".