Psicosis Pokémon: el miedo de fans y coleccionistas a la brutal especulación en el 30º Aniversario

Existe un miedo generalizado y muy real entre los coleccionistas de Pokémon TCG de quedarse sin los productos del 30.º Aniversario. Suena extraño si lo escuchas fuera del mundillo, pero dentro, es el día a día de los fans de las cartas. Todo ello por la oleada de inversores y revendedores (scalpers) ocurrida en los últimos años, los cuales han transformado este pasatiempo nostálgico en un escenario de alta tensión económica.

En septiembre llega el 30.º Aniversario y con él muchos productos que harán las delicias de los fans del cartón. Ya hablamos de ello en esta misma sección.

El temor principal es que la especulación vacíe los inventarios oficiales y obligue a los fans a pagar precios desorbitados en el mercado de reventa. Esta escasez artificial se ve agravada por filtraciones masivas desde las fábricas y una distribución física muy desigual que perjudica a las tiendas locales. Es más, en los últimos días se han visto a muchas personas en redes abrir sobres de un set que todavía está a dos meses de salir. ¿Cómo puede ser posible? Porque les dejan.

Full Clip of this 30th Anniversary pack pull! https://t.co/Xm6AYBcxqU pic.twitter.com/fMlE57bQtV — Peak Hobby (@PeakHobby) July 23, 2026

Es talla paranoia general que se están aplicando contramedidas extremas e inéditas en tiendas oficiales, especialmente en Japón. Los establecimientos exigen ahora controles de identidad con reconocimiento facial, exámenes de conocimientos sobre la franquicia para demostrar que eres un fan real, y la destrucción obligatoria de los sellos de plástico en la caja de cobro para arruinar el valor del producto sellado en la reventa. Psicosis Pokémon en toda regla.

A pesar de la incertidumbre, los expertos aconsejan mantener la calma y no ceder al pánico de los precios inflados. Por eso en Libertad Digital hemos querido hablar con personas que dominan el hobby, el mercado y el coleccionismo en general. Como Juan Manuel Bracho, conocido en YouTube por su cuenta especializada Rocket Gang. Él nos explica la situación actual y lo que podemos esperar.

"Existe un riesgo real. Es evidente. Existe ahora y en los últimos dos años. Cada vez es más complicado encontrar producto a PVC. Este set es diferente porque aún es más alto el hype por él. Va a depender todo de dos factores. Uno la cantidad de impresión y cómo se distribuya y luego la oferta. Si no logra adecuarse a la demanda vamos a ver precios muy inflados. Por otro lado hay una preocupación en el sector por el modo de distribución general. La mayoría se concentra en un número bajo de distribuidores y son ellos los que controlan todo. Esto afecta al consumidor final", comenta Juan.

Un problema que va más allá de este set aniversario y que como explica Juan se ve en el día a día del coleccionismo y a cualquier edad: "Se ve a niños abriendo sobres y preguntando cuál es la carta más cara. Hay vendedores que tienen producto y lo guardan para ponerlo a la venta cuando sube el precio. Son acciones especulativas que ocurren en el día a día y como no aparecerán durante el 30.º Aniversario. La realidad es que a día de hoy no hay herramientas para controlar esto. Cuando la demanda supera ampliamente la oferta… Siempre digo que la mejor herramienta es la educación del coleccionista. Recordar que esto es un hobby. No comprar algo por miedo a no llegar a tiempo. No dejarse llevar por el denominado fomo (miedo a perderte algo)".

Este set especial se estrena a nivel mundial el 16 de septiembre de 2026 junto con la Elite Trainer Box y la Poster Collection; a esta gran fecha le seguirán los lanzamientos de las Mini Tins y la Binder Collection el 2 de octubre, los mazos de Espeon y Umbreon ex el 30 de octubre, y finalmente las deseadas cajas Ultra-Premium junto a las figuras de Mew y Mewtwo el 6 de noviembre.