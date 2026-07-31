¿"Ojo de mira" o "punto de mira"? La RAE aclara la duda

Hay expresiones que se repiten tanto en el lenguaje cotidiano y en los medios de comunicación que terminan pareciendo correctas. Una de ellas es "ojo de mira", utilizada con frecuencia para señalar que una persona o un asunto concentran la atención. Pero ¿es realmente esa la expresión adecuada o debería decirse "punto de mira"? Esa es la duda que ha resuelto la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Real Academia Española (RAE).

Un error que también llega a los medios

La confusión no es nueva y aparece con frecuencia en titulares e informaciones periodísticas. Expresiones como "Ha publicado varios vídeos en los que pone en el ojo de mira negocios de la provincia de Barcelona", "El programa pone en el ojo de mira un dato sorprendente" o "Los organizadores de los festivales de música han estado en el ojo de mira" son algunos de los ejemplos recogidos por FundéuRAE.

Su uso tan extendido puede hacer pensar que la construcción es correcta, pero la Fundación explica que no es la forma recomendada cuando se quiere indicar que una persona, una institución o un asunto se convierten en el centro de atención o de interés.

La expresión que sí recoge el diccionario

El Diccionario de la Lengua Española define "punto de mira" como el "objeto y centro de atención e interés". Por este motivo, las construcciones adecuadas son "estar en el punto de mira" o "poner en el punto de mira", que son las que deben emplearse con ese significado.

Así, las frases anteriores deberían escribirse como "Ha publicado varios vídeos en los que pone en el punto de mira negocios de la provincia de Barcelona", "El programa pone en el punto de mira un dato sorprendente" o "Los organizadores de los festivales de música han estado en el punto de mira".

¿De dónde viene "ojo de mira"?

FundéuRAE apunta que esta expresión probablemente haya surgido por la influencia de otras locuciones con un significado próximo.

Entre ellas se encuentran "ojo del huracán", que hace referencia al centro de una situación conflictiva o polémica, y "poner los ojos en alguien o algo", utilizada para expresar que se fija el interés o la atención en una persona o un objetivo.

Ese cruce entre ambas expresiones habría favorecido la aparición de "ojo de mira", aunque no sea la construcción adecuada para expresar que algo se convierte en el centro del interés.

Una duda frecuente en el lenguaje cotidiano

Las recomendaciones de FundéuRAE suelen centrarse en expresiones cuyo uso incorrecto se ha normalizado con el paso del tiempo. En muchos casos, la similitud con otras locuciones o la repetición constante en los medios favorecen que se extiendan fórmulas que no son las recogidas por el diccionario.

En este caso, la recomendación es clara: cuando se quiera indicar que una persona, una empresa o cualquier asunto concentran la atención pública, la expresión adecuada es "punto de mira".