Anthropeum: el juego gratuito que pone a prueba tus conocimientos sobre historia y arte mundial

Matthew C., estudiante de Data Science y Contabilidad en la Universidad de Washington y becario de ingeniería de software en AWS EC2, ha diseñado Anthropeum, un juego diario que desafía a ubicar e identificar la antigüedad de 500.000 artefactos del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (The Met). La plataforma ha superado la cifra de 20.000 jugadores diarios en apenas 13 días desde su lanzamiento.

Crecimiento orgánico sin inversión publicitaria

El desarrollo arrancó cuando Matthew C. procesó los datos del fondo catalogado del museo neoyorquino y programó la plataforma sin apoyo financiero externo. Tras publicar una demostración en la red social Reddit, el sitio web pasó de registrar 100 usuarios en su primera jornada a reunir a 10.000 jugadores nueve días después, manteniendo una tasa de retorno del 80% al día siguiente. El creador, con experiencia previa como productor de contenido en la red social TikTok —donde acumuló 230.000 seguidores y más de 60 millones de visualizaciones—, confirmó en su perfil profesional que el proyecto alcanzó las cinco cifras de usuarios activos diarios sin desembolso en publicidad, impulsado por la difusión espontánea en plataformas como Tumblr, donde rebasó los 3.000 reblogs.

Un mecanismo de precisión geográfica y temporal

La dinámica de Anthropeum plantea diez retos diarios extraídos de un margen de 5.000 años de historia humana. Para cada objeto, el usuario debe colocar un marcador en el mapa e indicar el periodo cronológico de fabricación. El sistema calcula los puntos en función de la exactitud espacial y temporal, situando al participante sobre una curva de distribución comparativa al término de las diez rondas. La plataforma concede tres pistas diarias gratuitas y aplica un algoritmo de ponderación en la selección de las obras garantizando la presencia de piezas procedentes de culturas precolombinas, asiáticas y del África subsahariana.

Claves de análisis material y datación estilística

La resolución de los enigmas exige examinar las materias primas y los patrones de deterioro de los objetos. La utilización de jade nefrita sitúa la elaboración de la pieza en el Este de Asia, mientras que la jadeíta remite a la región de Mesoamérica. Asimismo, la presencia de componentes orgánicos como madera, papel o lana limita la antigüedad del artefacto a un máximo de 500 años, salvo en escenarios excepcionales de conservación. Las variaciones estilísticas sirven de marcador cronológico, permitiendo diferenciar la estética del Imperio Antiguo de las formas del Imperio Nuevo en el arte egipcio.